Estado e ANTT reafirmam parceria em projetos prioritários de infraestrutura

Governo de MS

Passo importante no processo de relicitação da Malha Oeste, ferrovia que liga Corumbá (MS) a Mairinque (SP), a audiência pública realizada na tarde desta quarta-feira (26), em Campo Grande, marcou também mais uma etapa na parceria entre o Governo do Estado, por meio do Escritório de Parcerias Estratégicas e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em estudos e projetos de melhoria dos modais logísticos de Mato Grosso do Sul.

Com a meta de colher sugestões e contribuições para o aprimoramento dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para concessão da ferrovia, a audiência pública ajuda a viabilizar um dos projetos mais importantes do Governo do Estado: a retomada do transporte ferroviário, em um eixo que contemplará o mais importante produtor de minério do Estado (Corumbá) e o principal produtor de celulose do país (Região do Bolsão).

Para Rafael Vitale, diretor-geral da ANTT, a parceria com o Governo do Estado tem sido muito importante para o desenvolvimento dos projetos do Governo Federal em Mato Grosso do Sul. E o Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) cumpre papel preponderante e fundamental para o desenvolvimento desses projetos.

"O EPE entende a realidade local, regional, oferece detalhes e visões importantes para o aprimoramento de cada estudo, tanto de rodovia como de ferrovia. Possibilita levar à sociedade um projeto que atenda melhor o cidadão, a indústria, a economia de Mato Grosso do Sul. Essa parceria é muito salutar e a gente espera estar cada vez mais próximo, para que os novos projetos sejam desenvolvidos com mais velocidade, mais assertividade”, avalia o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Eliane Detoni, secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas, acompanha as relicitações feitas pela ANTT. "Governador Eduardo Riedel determinou que concentrássemos nossos melhores esforços para, em conjunto com a ANTT, estudarmos soluções que resultem em mais benefícios aos usuários da BR-163. Estamos nos dedicando a isso. O desafio é grande para que o projeto mantenha atratividade e segurança para a população. Precisamos colaborar com o processo, a BR-163 é nosso principal eixo de transporte de longa distância".

A ferrovia

O trecho intercepta os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, com extensão total de 1.625,30 quilômetros. Possui gigantesco valor econômico e viabilizou no início do século XX o desenvolvimento do Sul de Mato Grosso, que daria origem a nosso Estado.

A previsão de investimentos é de R$ 18 bilhões para o atendimento da demanda e operação ao longo dos 60 anos de concessão. O destaque da proposta é para modernização da via permanente da linha tronco.

O projeto de concessão apresenta ainda novas propostas de modernização para a Malha Oeste: modernização, ampliação e construção dos pátios de cruzamento, sinalização e Centro de Controle Operacional, que permitem a comunicação por satélite, investimento em oficinas, instalações e aquisições de equipamentos de via, minimização de conflitos urbanos através da instalação de intervenções e contorno ferroviário, além do melhoramento da frota, com renovação e aquisição de novos veículos para que a empresa vencedora garanta a eficiência das operações.

Projeto para relicitação da BR-163

Outro projeto estratégico para o Estado - a relicitação da BR-163 - também foi tema de audiência pública realizada pela ANTT, no dia 21 de março, Batizado de Rota do Pantanal, o trecho compreende o entroncamento com a BR-262, em Campo Grande, até a divisa com o Mato Grosso, ao fim da Ponte Rio Correntes, em Sonora (MS).

Segundo Rafael Vitale, diretor-geral da ANTT, o resultado positivo obtido na audiência pública da rodovia BR-163 surpreendeu os dirigentes da Agência, que puderam colher sugestões com a demanda e interesse da população em colaborar o projeto.

Próxima audiência pública sobre a Malha Oeste

A segunda sessão pública será híbrida (presencial e virtual), a ser realizada na sede da ANTT, em Brasília/DF, com data prevista para o dia 3 de maio de 2023, realizada por videoconferência, com transmissão ao vivo pelo Canal ANTT no Youtube.