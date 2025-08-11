Saul Schramm, Governo de MS

Estão abertas as inscrições para a Corrida Noturna 190, evento esportivo que integra as comemorações pelos 190 anos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS). A prova será realizada no dia 6 de setembro, com largada às 18h, em frente ao Quartel do Comando Geral da PMMS, localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

A corrida faz parte do Circuito de Corridas 190 Anos, promovido pela corporação em diversas cidades do Estado, com o objetivo de incentivar a prática esportiva, promover a saúde e aproximar a PMMS da comunidade. A etapa da Capital é uma das mais aguardadas do calendário e deve reunir militares, atletas profissionais e amadores, além da população em geral.

As inscrições seguem até o dia 31 de agosto ou enquanto houver vagas disponíveis, e devem ser feitas exclusivamente pelo site K Mais, site oficial do evento. Os valores variam conforme o lote e a categoria, com preços promocionais para policiais militares (R$ 70,00 + taxa), idosos e doadores de sangue (R$ 80,00 + taxa). O valor integral é de R$ 160,00 + taxa.

Todos os participantes receberão um kit do atleta, contendo camiseta oficial do evento, número de peito com alfinetes, chip de cronometragem eletrônica, meia esportiva, sacochila e brindes de patrocinadores. A entrega dos kits será feita em data e local previamente divulgados pela organização.

A Corrida Noturna 190 contará com percursos de 5 km e 10 km, com premiação para os primeiros colocados nas categorias geral, PMMS e por faixa etária. Todos os concluintes receberão medalha de participação. Além de promover o bem-estar e a qualidade de vida, o evento é também uma homenagem à trajetória da Polícia Militar no Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira as datas do Circuito de Corridas da PMMS

18/05 – Jardim (encerrada)

20/07 – Bonito (encerrada)

02/08 – Dourados (encerrada)

09/08 – Três Lagoas

24/08 – Ponta Porã

06/09 – Campo Grande (Corrida 190)

20/09 – Campo Grande (Corrida do Choque)

05/10 – Fátima do Sul

09/11 – Campo Grande (Corrida Ambiental – Trilha)

23/11 – Campo Grande (Desafio BOPE – Aventura)

A Corrida Noturna 190 é mais do que um evento esportivo: é uma oportunidade de celebrar a história da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde, desafiar seus limites e viver momentos de superação. Participar de uma corrida de rua contribui para o bem-estar físico e mental, além de fortalecer os laços com a comunidade.

