"Estava em alta velocidade", afirma família de idoso atropelado sobre motociclista

Bicicleta ficou danificada na colisão / Reprodução

O idoso atropelado na Avenida da Independência, em Aquidauana, continua internado em estado grave após ser atropelado por um motociclista, na sexta-feira (3). A família da vítima, que teria presenciado o acidente, afirma que o condutor estava em alta velocidade.

Segundo os familiares, o homem de 71 anos estava na rua com a bicicleta quando foi atingido pela moto. Com o impacto, ele foi arrastado, sofrendo traumatismo craniano, afundamento do crânio e diversos ferimentos.