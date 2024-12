Estoque de sangue está baixo e Hemosul apela à população para doação

Bruno Rezende, Governo de MS

A Rede Hemosul MS faz um apelo à população em relação à baixa nos estoques de sangue, especialmente neste período festivo de fim de ano. Tradicionalmente, dezembro é um mês crítico, onde a demanda por bolsas de sangue aumenta devido ao maior número de acidentes e intercorrências, enquanto o número de doadores tende a cair.

Em 2022, o Hemosul registrou 4.694 doações durante o mês de dezembro. No entanto, os dados do mesmo período de 2023 indicaram um diminuição no número de doadores, houve uma queda de 308 bolsas, com 4.386 bolsas de sangue coletadas. Em dezembro deste ano foram registradas até o momento 1.466 doações na Unidade Hemosul Coordenador em Campo Grande.

Os números das outras unidades na Capital e interior do Estado são contabilizados no início do mês seguinte. Essa redução coloca em risco a disponibilidade de sangue para atender à demanda crescente por transfusões durante um dos períodos mais movimentados do ano.

“A doação de sangue é um ato de solidariedade que pode salvar vidas. Neste fim de ano, é fundamental que a comunidade se mobilize e venha até nossas unidades de coleta para ajudar a reverter essa situação. Cada doação faz a diferença e pode significar a chance de recuperação para muitas pessoas que dependem de transfusões”, afirma a coordenadora da Rede Hemosul, Marina Torres.

A coordenadora da Rede Hemosul ressalta que a necessidade de transfusões não diminui durante as festas, e, por isso, a participação da população é essencial. Além dos atendimentos regulares como cirurgias e tratamentos oncológicos, com o aumento das festividades, também se observa um incremento nos casos de emergência que requerem sangue, e a continuidade do atendimento depende da generosidade de todos.

Dicas para doações

Para quem for doar sangue pela primeira vez, observe algumas dicas importantes para tornar a experiência simples e segura:

– É necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização dos responsáveis e a primeira doação deve ser até 60 anos – após esta idade, a doação pode ser feita apenas por pessoas que já são doadores), pesar 51 kg ou mais, e estar em boas condições de saúde;

– Durma bem na noite anterior e faça uma refeição leve antes da doação. Evite alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem;

– Beba bastante água antes da doação para facilitar o processo;

– É essencial apresentar um documento oficial com foto;

– Após a doação, descanse e evite esforços físicos nas primeiras horas.

O Hemosul também reforça que doenças respiratórias deixam o doador inapto enquanto estiver doente. Homens podem doar sangue até quatro vezes ao ano com intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três, com intervalo mínimo de três meses.

Serviço

O Hemosul Coordenador fica na Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304. O funcionamento é das 7h às 17h de segunda a sexta, e das 7h às 12h no sábado.

Primeiro e terceiro sábados do mês, das 7h às 17h. Nos dias 24 e 31/12 o atendimento será das 7h às 12h.

Os telefones para contato são 3312-1517 e 98163-1547(WhatsApp).

Outras unidades na Capital e interior clique aqui e acesse o site da Rede Hemosul MS para conferir horários e endereços.