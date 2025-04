Estrada de acesso às Grutas de Bonito será interditada para reforma de ponte

Gruta do Lago Azul / (Foto Hudson Garcia/PMC)

A Prefeitura de Bonito, por meio do Demtrat (Departamento Municipal de Transporte e Trânsito), anunciou a interdição temporária da estrada que dá acesso a importantes atrativos turísticos do município, como as Grutas de São Miguel, Gruta do Lago Azul e o Abismo Anhumas, além de propriedades rurais da região.

A interrupção no tráfego ocorrerá a partir desta quinta-feira, 24 de abril, para a realização de obras de reforma na ponte sobre o Córrego Anhumas.

Durante o período de obras, a alternativa de acesso será pela estrada da São Geraldo, com entrada pela Fazenda América. O Demtrat orienta que moradores, turistas e prestadores de serviço utilizem o desvio e redobrem a atenção ao trafegar pela rota alternativa.

A prefeitura reforça que a interdição é necessária para garantir mais segurança e melhor infraestrutura aos visitantes e à população local. Ainda não foi divulgado o prazo para conclusão da obra.

