Estrada rural em Miranda recebe patrolamento e manutenção

Prefeitura atua em trecho entre Pesqueiro Primavera e Rancho Batatais
Serviço de patrulhamento rural / Divulgação
A Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria de Obras, realizou nesta semana o patrolamento e a manutenção da estrada que liga o Pesqueiro Primavera ao Rancho Batatais.
O trabalho visa garantir melhor trafegabilidade e segurança para os veículos que circulam pelo trecho, incluindo caminhões de produção e transporte de moradores locais.
A ação facilita o deslocamento diário das famílias da região e o transporte de produtos agrícolas, reduzindo riscos de acidentes e danos aos veículos.
Trabalho visa a manutenção das estradas rurais, que são realizados periodicamente para atender à necessidade das comunidades e garantir a continuidade do escoamento da produção local.
