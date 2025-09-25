Estrada rural em Miranda recebe patrolamento e manutenção

Serviço de patrulhamento rural / Divulgação

A Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria de Obras, realizou nesta semana o patrolamento e a manutenção da estrada que liga o Pesqueiro Primavera ao Rancho Batatais.

O trabalho visa garantir melhor trafegabilidade e segurança para os veículos que circulam pelo trecho, incluindo caminhões de produção e transporte de moradores locais.

A ação facilita o deslocamento diário das famílias da região e o transporte de produtos agrícolas, reduzindo riscos de acidentes e danos aos veículos.

Trabalho visa a manutenção das estradas rurais, que são realizados periodicamente para atender à necessidade das comunidades e garantir a continuidade do escoamento da produção local.

