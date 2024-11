Estudante sul-mato-grossense ganha Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

Guilherme Antônio

A sul-mato-grossense Malu Araújo Azevedo é a grande vencedora da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética edição 2024 (ONEE 2024). A iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para estudantes do ensino fundamental, por meio do Programa de Eficiência Energética, foi realizada sob a coordenação do Instituto Abradee da Energia com a colaboração de mais de 40 distribuidoras de energia em todo o Brasil, incluindo a Energisa Mato Grosso do Sul.

A competição teve por objetivo promover práticas de consumo consciente de energia por meio de atividades lúdicas e educativas. “A ONEE forneceu um curso de 4 módulos e um simpósio, que foram minha principal fonte de estudo. Teve a primeira fase que foi gamificada com 3 desafios; e a segunda fase, com 15 questões sobre o tema”, explica a jovem de 14 anos.

Malu e outros 51 medalhistas da etapa regional serão homenageados no próximo dia 2 de dezembro, segunda-feira, na sede da Energisa Mato Grosso do Sul. Entre autoridades, professores, diretores de escolas e familiares, estarão presentes também colaboradores da empresa que acredita na eficiência energética como uma ferramenta essencial para um mundo mais sustentável. “É um compromisso que pode e deve ser firmado desde cedo em nossa sociedade. O jovem acaba sendo um importante aliado para levar ações de consumo consciente para dentro da sua casa”, acrescenta o diretor-presidente da Energisa MS, Paulo Roberto dos Santos.

A etapa regional teve 2.305 inscritos do 8º e 9º anos do ensino fundamental, de escolas públicas e privadas do estado. Já a nacional, contou com 263 mil inscrições. Cada prova realizada destacou atitudes e mudanças de hábito que podem fazer a diferença para um mundo mais sustentável. “Vou levar para sempre o conhecimento que eu obtive nessa Olimpíada. Já estou vendo em casa nossos hábitos de consumo mudando por causa da ONEE”, destacou Malu.