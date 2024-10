Estudantes de Chapadão do Sul conhecem o TCE-MS

Mary Vasques

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul recebeu na manhã desta terça-feira, 29 de outubro, a visita de 18 estudantes de Chapadão do Sul que participam do Projeto “Câmara vai à escola”. Eles foram recebidos na Escola Superior de Controle Externo (Escoex) pelo diretor de Serviços Processuais do TCE-MS, Eduardo dos Santos Dionizio, que deu as boas vindas em nome do presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos.

Os alunos assistiram a um vídeo sobre a história do TCE-MS e participaram de uma palestra sobre o trabalho desenvolvido pela Corte de Contas. “O Tribunal tem um papel, além de constitucional, de promover o exercício da cidadania. Na medida em que ele abre suas portas para mostrar o trabalho para os jovens, certamente ele induz essas pessoas a acreditarem que é possível estar presente na vida da sociedade participando ativamente na construção do orçamento, na execução das políticas públicas e também no controle da aplicação dos recursos públicos”, explicou Eduardo Dionizio.

O Programa “Câmara vai à escola” tem o objetivo de promover a interação entre a Câmara Municipal e as escolas, permitindo ao estudante compreender o papel do Legislativo Municipal dentro do contexto social em que vive, contribuindo para a formação da sua cidadania e entendimento dos aspectos políticos da sociedade brasileira. Os próprios alunos escolhem, por meio de votação, os delegados que representam as escolas nas visitas às instituições públicas.

O presidente da Casa de Leis de Chapadão do Sul, vereador Alírio José Bacca, ressaltou a importância da iniciativa. “Já é o terceiro ano que a gente faz esse projeto gigantesco, que tem despertado o interesse de outras Câmaras Municipais. Esse conhecimento vai contribuir muito com o futuro desses jovens”.

Ainda durante a visita a Campo Grande, os alunos irão conhecer a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Governadoria, Parque das Nações e Bioparque Pantanal. Na próxima semana o grupo vai para Brasília visitar o Senado e a Câmara Federal.