Inscrições para as Olimpíadas de Matemática vão até o dia 17

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras / Divulgação

As inscrições são de inteira responsabilidade da unidade escolar e podem ser realizadas no site http://www.obmep.org.br/.

De acordo com o governo do Estado, as provas da 1ª Fase ocorrem no dia 30 de maio, o regulamento completo pode ser acessado no link http://www.obmep.org.br/regulamento.htm.

A Olimpíada

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), com o apoio da SBM (Sociedade Brasileira de Matemática), e promovida com recursos do MEC (Ministério da Educação) e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.