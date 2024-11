Evento aborda fraudes bancárias e descontos ilegais em aposentadorias

Kleber Clajus/ProconMS/Arquivo

O Procon Mato Grosso do Sul realiza, de 28 a 29 de novembro, o XXIV Encontro dos Procons Municipais de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande.

Promovido pela instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), o evento abordará a prevenção e o tratamento de fraudes bancárias, os descontos legais e ilegais no pagamento de aposentadorias e pensões do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), assim como parâmetros para a criação e funcionamento de Procons municipais.

A programação prevê palestras do subdefensor-geral da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Homero Medeiros, do chefe do setor de manutenção de Benefícios do INSS, João Paulo Nascimento, e do secretário-executivo do Procon Mato Grosso do Sul, Angelo Motti.

Para Motti, esta será uma importante oportunidade de diálogo e fortalecimento do sistema de proteção e defesa dos consumidores e consumidoras do Estado.

“Na edição de maio, abordamos questões relacionadas a qualidade dos serviços bancários, energia elétrica e os desafios para a redução do superendividamento. Desta vez, queremos fortalecer nossa atuação contra as fraudes e na orientação voltada a prevenir golpes que hoje afligem principalmente as pessoas idosas”, destaca.

O evento, organizado pelo Procon Mato Grosso do Sul, conta com apoio da Aprocons (Associação dos Procon’s de Mato Grosso do Sul) e da EscolaGOV (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul).