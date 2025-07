Ex-ministra das Mulheres realiza palestra na Capital contra a violência

Ex-Ministra, Cida Gonçalves, concederá palestra / Alicce Rodrigues, Midiamax

O evento é uma parceria entre o TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado) e o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).

Às 9 horas, no plenário do TCE, em Campo Grande, será realizada a palestra “Desafios para a formulação de planos de segurança voltados ao enfrentamento da violência doméstica no nível local”, com mediação de Samira Bueno Nunes, diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Ainda pela manhã, Aparecida Gonçalves, ministrará a palestra “Violência contra as mulheres e meninas: entre os desafios e a esperança”.

No período da tarde, às 14 horas, a programação será conduzida pela desembargadora Jaceguara Dantas, responsável pela Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMS, e pela Conselheira do TCE-MS, Patrícia Sarmento dos Santos.

A mesa-redonda abordará o tema “Diálogo Institucional com Gestoras Municipais”.

