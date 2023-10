Ex-prefeito de Bataguassu, Adonel Barbosa morre aos 96 anos

Redes Sociais

O ex-prefeito do município de Bataguassu, Adonel Elias Barbosa, morreu na madrugada de sexta-feira, 27, em Campo Grande. A causa da morte não foi divulgada.

Adonel comandou o município por dois mandatos, nos anos de 1967/1969 – 1977/1980), com uma prorrogação de mais dois anos (1981/1982).

Uma das principais obras quando esteve a frente da administração do município foi as obras da Santa Casa de Misericórdia e a antiga Escola Infantil “Marechal Rondon”, onde atualmente funciona o Museu Municipal “Helena Meirelles”. Construiu o campo de futebol e iniciou as obras do Ginásio Poliesportivo entre outros feitos.

Conforme o Topmidia, o ex-prefeito atualmente residia em Campo Grande. Prefeitura de Bataguassu lamentou a morte de Adonel e declarou luto oficial de três dias.

O velório do ex-prefeito foi realizado em Campo Grande e no final da tarde foi trasladado para Bataguassu, onde será sepultado neste sábado, 28, no Cemitério Municipal.