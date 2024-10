Examinadores do Detran-MS passam por simulação de primeiros socorros

Detran-MS

Acostumados a lidar diariamente com alunos no auge da adrenalina no momento da prova prática, os examinadores do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) passaram por curso teórico e simulação de prática de primeiros socorros.

De acordo com a Gerente de Exames de Habilitação do Detran-MS, Lina Zeinab, são realizadas mensalmente uma média de 10,2 mil provas práticas no Estado, e a ansiedade dos candidatos, aliada às condições climáticas extremas, tem sido motivo de preocupação.

“Observamos que devido ao nervosismo muitos candidatos acabam desmaiando ou apresentando crise de ansiedade antes ou durante a avaliação. Isso levantou a necessidade dessa capacitação visando prestar um melhor atendimento ao cidadão caso ocorra alguma queda durante um exame de moto, caso o veículo se envolva em algum sinistro de trânsito ou mesmo situações de abalo emocional. Certamente as informações repassadas pelos professores agregaram conhecimentos necessários ao exercício da função”, destaca.

Os primeiros procedimentos de emergência são fundamentais para manter as funções vitais e evitar o agravamento de uma pessoa que corre perigo de vida, seja ela vítima de um acidente ou que passe mal e fique inconsciente. Basicamente o curso ensina como agir em situações de emergência, como acidentes de trânsito, hemorragias, insolação, AVC, infarto, choques, ferimentos, fraturas, queimaduras, convulsões, entre outros.

Na avaliação de Julio Cesar Rodrigues de Moura, da Banca Examinadora, o curso agrega muito no trabalho da equipe.

“Caso um colega ou outro venha a passar mal durante o exame ou em deslocamento. E principalmente os alunos em picos de stress devido aos exames, alguns chegam a desmaiar, as vezes a pessoa já é hipertensa. Esse treinamento é de suma importância para prestar os primeiros atendimentos”.