Exército faz mudanças e troca comandante militar do Oeste em MS

General Baganha chefiava 1ª Região Militar, no Rio de Janeiro / Divulgação/1ªRM/EB

O Exército Brasileiro anunciou a troca de seis dos sete comandantes militares, incluindo o chefe do CMO (Comando Militar do Oeste), que tem sede em Campo Grande.

De acordo com o site Midiamax, as mudanças incluem ainda, de acordo com o informe, cargos de chefia do Quartel-General da força terrestre.