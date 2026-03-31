Exército inicia montagem de ponte provisória sobre o Rio do Peixe em Rio Negro

Os materiais já estão em Rio Negro para garantir a construção da ponte provisória / Foto: Divulgação - 9º BEC

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE CMB), sediado em Aquidauana, iniciou os trabalhos para a instalação de uma ponte provisória sobre o Rio do Peixe, na rodovia MS-080, em Rio Negro. A estrutura do tipo LSB (Logistic Support Bridge) será montada para restabelecer o tráfego na região, que ficou interditado após o desabamento da ponte de concreto, no dia 22 de fevereiro.

No domingo (29), a equipe militar chegou a Rio Negro, que fica a 273 quilômetros de Aquidauana, para dar início ao transporte da estrutura necessária para a montagem. Na segunda-feira (30), uma nova remessa de materiais foi enviada para a obra, que deve durar até duas semanas para ser concluída.

A ponte LSB terá caráter provisório e permanecerá em uso até que o Governo do Estado realize a construção de uma estrutura definitiva no local.

Desabamento e interdição

A ponte sobre o Rio do Peixe desabou no dia 22 de fevereiro, no momento em que uma carreta bi-trem atravessava a estrutura. Apesar do incidente, o motorista não sofreu ferimentos. Antes do desabamento, a Defesa Civil já havia emitido alertas sobre rachaduras nas cabeceiras da ponte, após as fortes chuvas que atingiram a região.

Com a queda da estrutura, a rodovia foi totalmente interditada. Desde então, o deslocamento entre São Gabriel do Oeste e Rio Negro segue sendo feito por rotas alternativas. O principal desvio ocorre pela rodovia MS-430, no km 12, com trajeto de aproximadamente 32 quilômetros por estrada vicinal.

Passarela flutuante garante a passagem de pedestres

No dia 17 de março, o Exército já havia instalado uma passadeira flutuante sobre o Rio do Peixe, garantindo a travessia de pedestres enquanto a ponte provisória não ficava pronta. A estrutura foi utilizada principalmente por estudantes que dependem diariamente do acesso para chegar à escola, além de moradores e produtores rurais.

A ação do 9º Batalhão de Engenharia de Combate reforça o papel do Exército Brasileiro no apoio a comunidades em situações de emergência, aliando capacidade técnica e compromisso social para minimizar os impactos da interdição da rodovia. A previsão é que a ponte LSB seja concluída nos próximos dias, normalizando o tráfego de veículos na região.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!