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Infraestrutura

Exército inicia montagem de ponte provisória sobre o Rio do Peixe em Rio Negro

Estrutura do tipo LSB será instalada para restabelecer o tráfego na MS-080, depois que ponte de concreto desabou em fevereiro pela passagem de uma carreta

Da redação

Publicado em 31/03/2026 às 13:17

Atualizado em 31/03/2026 às 13:27

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Os materiais já estão em Rio Negro para garantir a construção da ponte provisória / Foto: Divulgação - 9º BEC

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE CMB), sediado em Aquidauana, iniciou os trabalhos para a instalação de uma ponte provisória sobre o Rio do Peixe, na rodovia MS-080, em Rio Negro. A estrutura do tipo LSB (Logistic Support Bridge) será montada para restabelecer o tráfego na região, que ficou interditado após o desabamento da ponte de concreto, no dia 22 de fevereiro.

No domingo (29), a equipe militar chegou a Rio Negro, que fica a 273 quilômetros de Aquidauana, para dar início ao transporte da estrutura necessária para a montagem. Na segunda-feira (30), uma nova remessa de materiais foi enviada para a obra, que deve durar até duas semanas para ser concluída.

A ponte LSB terá caráter provisório e permanecerá em uso até que o Governo do Estado realize a construção de uma estrutura definitiva no local.

Desabamento e interdição

A ponte sobre o Rio do Peixe desabou no dia 22 de fevereiro, no momento em que uma carreta bi-trem atravessava a estrutura. Apesar do incidente, o motorista não sofreu ferimentos. Antes do desabamento, a Defesa Civil já havia emitido alertas sobre rachaduras nas cabeceiras da ponte, após as fortes chuvas que atingiram a região.

Com a queda da estrutura, a rodovia foi totalmente interditada. Desde então, o deslocamento entre São Gabriel do Oeste e Rio Negro segue sendo feito por rotas alternativas. O principal desvio ocorre pela rodovia MS-430, no km 12, com trajeto de aproximadamente 32 quilômetros por estrada vicinal.

Passarela flutuante garante a passagem de pedestres

No dia 17 de março, o Exército já havia instalado uma passadeira flutuante sobre o Rio do Peixe, garantindo a travessia de pedestres enquanto a ponte provisória não ficava pronta. A estrutura foi utilizada principalmente por estudantes que dependem diariamente do acesso para chegar à escola, além de moradores e produtores rurais.

A ação do 9º Batalhão de Engenharia de Combate reforça o papel do Exército Brasileiro no apoio a comunidades em situações de emergência, aliando capacidade técnica e compromisso social para minimizar os impactos da interdição da rodovia. A previsão é que a ponte LSB seja concluída nos próximos dias, normalizando o tráfego de veículos na região.

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