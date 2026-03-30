Exército instala passarela flutuante sobre o Rio do Peixe e garante travessia segura em Rio Negro

A estrutura foi montada ao lado da antiga ponte, sem interferir na execução da nova obra definitiva, cuja contratação emergencial está sendo conduzida pela Agesul / Divulgação

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE CMB), sediado em Aquidauana, realizou em 17 de março o lançamento de uma passadeira flutuante sobre o Rio do Peixe, no município de Rio Negro, a 183 quilômetros de Aquidauana. A ação, conduzida sob coordenação do 3º Grupamento de Engenharia (3º GPT E), teve como objetivo restabelecer a travessia de pedestres após o desabamento da ponte de concreto que ligava as margens do rio .

A antiga ponte, localizada na rodovia MS-080, cedeu no dia 22 de fevereiro após a passagem de uma carreta bi-trem que transportava grãos ou ração animal. O excesso de peso, somado à degradação da estrutura causada pelas chuvas intensas que atingiram a região, levou ao colapso da via . Apesar do impacto, não houve feridos no acidente .

A passadeira flutuante instalada pelo Exército Brasileiro funciona como uma ponte provisória, permitindo a travessia de pedestres de forma segura enquanto não é construída uma estrutura definitiva . A medida foi especialmente importante para estudantes que dependem diariamente do acesso para chegar à escola, além de moradores e produtores rurais que precisam atravessar o rio para atividades cotidianas .

A estrutura foi montada ao lado da antiga ponte, sem interferir na execução da nova obra definitiva, cuja contratação emergencial está sendo conduzida pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e deve ser formalizada nos próximos dias .

Segundo a Prefeitura de Rio Negro, a próxima etapa será a instalação de uma ponte do tipo LSB (Logistic Support Bridge), conhecida como "ponte de guerra", que restabelecerá o tráfego de veículos no local. O modelo LSB tem capacidade para suportar até 80 toneladas e pode alcançar extensões de até 60 metros .

A reconstrução completa da ponte dependerá de ações do Governo do Estado, responsável pela execução da obra definitiva na rodovia . Até lá, a passarela permanecerá disponível para travessia de pedestres, com previsão de funcionamento das 6h às 18h durante os próximos oito meses .

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate, conhecido como Batalhão da Força Expedicionária Brasileira (FEB), tem sede em Aquidauana e tradição em ações que aliam capacidade técnica e compromisso social . Criado em 1942 e incorporado à Força Expedicionária Brasileira na II Guerra Mundial, o batalhão participou de importantes combates como as conquistas de Monte Castelo, Castelnuovo e Montese .

A ação em Rio Negro reforça o papel do Exército Brasileiro no apoio a comunidades, especialmente em áreas com infraestrutura limitada, contribuindo diretamente para a qualidade de vida da população.

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