Expedição Pantanal Tech teve início em Aquidauana com visita ao Morro do Paxixi

Luiz Mendes

De 27 de maio a 1º de junho, pesquisadores, gestores, empresários e representantes de instituições públicas e privadas embarcaram na Expedição Pantanal Tech, uma imersão de seis dias pelas sete sub-regiões do Pantanal sul-mato-grossense com foco no desenvolvimento sustentável, turismo responsável e integração entre setores.

Organizada pela UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) em parceria com o Instituto Viva Pantanal, a expedição contou com roteiro estratégico e abrangendo uma grande gama de setores, que englobam a pesca esportiva, aquicultura, pecuária sustentável, Rota Bioceânica, agro ecoturismo, agricultura familiar, ecoturismo, sustentabilidade e gestão pública, entre outros assuntos correlacionados.

A jornada teve início em Aquidauana com acolhida na UEMS e visita ao Morro do Paxixi. Em seguida, o grupo passou por Porto Murtinho, Nabileque, Miranda, Abobral, Nhecolândia e finaliza em Corumbá, com painéis, vivências e trocas entre instituições, comunidade acadêmica e população local.

Os expedicionários integram instituições de ensino e pesquisa, órgãos do Governo e terceiro setor, conselhos e empresas privadas. Essa conexão entre anfitriões e expedicionários teve como objetivo fomentar discussões que cheguem em melhorias e conquistas para economia e sustentabilidade pantaneira.

Entre os participantes, por exemplo, esteve a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), que contou sua equipe técnica e com a diretora-presidente Marina Dobashi na expedição, levando a pauta da inclusão produtiva, qualificação profissional e fortalecimento das políticas públicas de emprego e renda ao interior do Estado.

Durante o encontro realizado em Porto Murtinho, Dobashi destacou os mais de R$ 650 milhões em investimentos do Governo do Estado ao longo da Rota Bioceânica, voltados para infraestrutura logística, educação, saúde e cultura. “Esse investimento representa o compromisso do Estado com um desenvolvimento regional que respeita o meio ambiente e gera oportunidades reais para a população”, afirmou.

O evento contou com a presença do prefeito Nelson Cintra, das empresas de engenharia responsáveis pela construção da ponte e seus acessos, e de representantes de diversas instituições promovendo o desenvolvimento da região.

Já para o reitor da UEMS, Laércio Alves, a proposta é somar forças. “A união desses expedicionários pode gerar soluções reais diante dos grandes investimentos que já estão acontecendo, como a Rota Bioceânica. É um marco histórico de escuta, integração e ação”.

Corumbá: cooperação para ampliar oportunidades

No trecho final da expedição, a Funtrab esteve em Corumbá, onde se reuniu com representantes da Casa do Trabalhador e da Prefeitura Municipal. O encontro foi voltado ao alinhamento institucional e fortalecimento das ações de empregabilidade no município.

“Estamos comprometidos em garantir um atendimento cada vez mais eficaz, humano e alinhado às realidades locais, promovendo a dignidade do trabalho e o desenvolvimento regional”, ressaltou a diretora-presidente da Funtrab.

A parceria entre Estado e o município foi destacada como essencial para a ampliação das políticas públicas de emprego, especialmente em regiões estratégicas como Corumbá.

Com essa participação ativa, a Funtrab reafirma seu papel como agente de transformação nos territórios pantaneiros, somando forças para garantir que o progresso chegue a todos, de forma inclusiva, humana e sustentável.

