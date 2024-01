Expediente bancário será retomado na terça-feira

Sede da Caixa Econômica / Marcelo Camargo/Agência Brasil

A partir de terça-feira, dia 2, as agências bancárias retomam o atendimento presencial em todo o País. As agências fecharam no dia 29 de dezembro, e, por quem não conseguiu pagar as contas com vencimento nesta data, pode fazer no dia 2, sem acréscimo, como informa a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).