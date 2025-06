Explosão de mineradora assusta e moradores relatam tremores em Bonito

Explosão em mineradora de Bonito / Reprodução/Midiamax

Moradores de Bonito relataram sentir tremores de terra na manhã desta terça-feira, 3, o que causou preocupação e movimentação nas redes sociais. No entanto, a sensação de abalo pode ter sido resultado de uma coincidência entre um pequeno terremoto e uma explosão de rotina realizada por uma mineradora da região.

A Rede Sismográfica Brasileira registrou um sismo de magnitude 1,7 no município. Embora confirmado, esse tipo de abalo é considerado de baixa intensidade e, segundo especialistas, geralmente não é percebido pela população.

No mesmo período da manhã, a mineradora Calluz realizou uma detonação controlada para extração de calcário. O procedimento é comum, mas, desta vez, ocorreu fora do horário habitual — que costuma ser no fim da tarde. Essa mudança pode ter contribuído para a confusão entre os moradores, conforme o Jornal Midiamax.

“Foi uma explosão dentro dos padrões técnicos e com cargas reduzidas. Temos todos os laudos e licenças exigidos. Mas o barulho pode ser confundido com tremor”, explicou Elias Araújo, gerente da empresa, ao site.

Apesar da baixa magnitude, o episódio levantou questionamentos entre os moradores de Bonito, que relataram ouvir um forte estrondo e sentir o chão vibrar levemente.

Tremor em Sonora

O episódio lembra um caso recente registrado em 13 de maio, na região de Sonora. Na ocasião, um abalo de magnitude 3,5 mR foi identificado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira, mas não houve confirmação de que tenha sido sentido pela população local.

Antes disso, outro tremor foi registrado em Miranda no dia 28 de abril, com magnitude de 1,6 mR. Ao todo, em 2025, o estado de Mato Grosso do Sul já contabiliza oito tremores de terra, com magnitudes variando entre 1,6 e 3,5 mR.

Segundo o Centro de Sismologia da USP e a Rede Sismográfica Brasileira, esses pequenos tremores são relativamente comuns no Brasil e geralmente ocorrem devido à liberação natural de tensões acumuladas na crosta terrestre.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!