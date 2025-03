Expogrande comeÃ§a dia 29 de marÃ§o com grandes leilÃµes

Acrissul

A Expogrande (Exposição Agropecuária e Industrial de Campo Grande) 2025 terá 21 leilões, julgamento de equinos e presença de criadores de todo o país.

Segundo o presidente da Acrissul (Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul), Guilherme Bumlai, o circuito de leilões abre no dia 29 de março. São cinco a mais que o ano anterior. O evento inicia às 12h, com o 5º Leilão Patrimônio Genético Sete Estrelas.

“Nossa expectativa está bem grande, porque é uma edição de 85 anos. E temos trabalhado arduamente para fazer uma boa entrega para os criadores, e também para a população de Campo Grande. A feira já conta com 21 leilões confirmados, julgamentos da raça nelore pintado, nelore moxo e o nelore pelagem, com a etapa do ranking nacional, que vai trazer criadores do Brasil todo para MS”, afirmou Bumlai ao Midiamax.

Conforme o presidente, também vão ocorrer julgamentos de equinos, a tradicional fazendinha que, no ano passado, recebeu mais de 10 mil crianças. “É a parte educacional, que a gente também trabalha, com bastante carinho para poder mostrar o que é o agronegócio. E também estamos preparando algumas palestras técnicas para levar conhecimento aos produtores. No final da noite, encerrando com grandes shows nacionais, os dois domingos com portões abertos, com o show do Jota Quest e depois as duplas de Mato Grosso do Sul, como João Haroldo e Betinho, Marco Aurélio e Vitor Gregório e Alex e Ivan”, argumentou.

Sendo assim, Guilherme ressalta que a Expogrande 2025 deve repetir, com certeza, o sucesso do ano passado. “A gente também não pode deixar de comentar que teremos algumas instituições financeiras com condições especiais para realizações de negócios, durante a Expogrande”, finalizou.

Confira a pré-agenda de leilões da Expogrande:

Dia 29 de março | 12h00 | 5º Leilão Patrimônio Genética Sete Estrelas.

Dia 29 de março | 12h00 | 19º Leilão QM LB.

Dia 03 de abril | 19h00 | Leilão Girolando Fazenda Três Nascentes.

Dia 04 de abril | 20h00 | Leilão Comemorativo Circuito Leiloboi (virtual)

Dia 05 de abril | 15h00 | Leilão Comitiva 2025.

Dia 05 de abril | 19h00 | Leilão Nelore Coração | Pilon

Dia 06 de abril | 12h00 | Leilão Nelore MS (Corte).

Dia 06 de abril | 12h00 | Leilão Reprodutores Nelore.

Dia 07 de abril | 19h00| 39º Leilão Max QM.

Dia 07 de abril | 19h00 | Leilão de Touros Di Gênio & Hora.

Dia 08 de Abril | 19h00 | Leilão Corte Geral.

Dia 09 de abril | 19h00 | Leilão Touros CFM.

Dia 09 de abril | 19h00 | Leilão Fazenda Cachoeirão.

Dia 11 de abril | 12h00 | Leilão de Corte Pantanal (virtual).

Dia 11 de abril | 19h00 | Leilão Agropecuária Jacarezinho CEIP.

Dia 11 de Abril | 19h00 | Leilão Virtual Pedro Camargo.

Dia 12 de abril | 12h00 | Leilão BPW de Corte.

Dia 12 de abril | 12h00 | Leilão do Cavalo Pantaneiro.

Dia 13 de abril | 12h00 | 4º Leilão Patriarca Genética Aditiva.

Dia 13 de abril | 19h00 | Leilão de Touros Grupo Rezende.