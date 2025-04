ExpoJardim celebra 20ª edição com shows, leilões, cultura e entrada gratuita

Festa continua até dia 27 / Divulgação

Teve início no último domingo (20), a 20ª edição da Expojardim, uma das festas mais aguardadas do calendário regional em Mato Grosso do Sul. O evento, promovido pelo Sindicato Rural de Jardim, segue até o próximo domingo (27), com uma programação diversificada que inclui feira agropecuária, shows nacionais, rodeios, leilões, atividades culturais, inovação no campo e atrações para todas as idades.

Com entrada gratuita todos os dias, a Expojardim também conta com transporte gratuito para facilitar o acesso da população. A cerimônia oficial de abertura ocorre nesta terça-feira (22), a partir das 18h, com presença de autoridades, patrocinadores e representantes da comunidade local.

Realizada com o apoio da Prefeitura Municipal de Jardim, Governo do Estado, Câmara de Vereadores, Famasul, Senar/MS e empresas parceiras, a festa destaca o potencial agropecuário do município e promove o encontro entre produtores, comerciantes e visitantes.

O presidente do Sindicato Rural de Jardim, Tadeu Ruiz, destaca o papel social e econômico do evento.

“Essa é uma festa do povo e para o povo. Ela movimenta a economia local, valoriza a cultura e leva tecnologia aos produtores. Graças às parcerias que firmamos, conseguimos garantir grandes atrações com entrada franca”, afirmou.

### Programação da Expojardim 2025

A festa começou já no domingo de Páscoa, com show nacional de Paulo Ricardo e apresentação do DJ Zagalo. Na segunda (21), a programação técnica teve destaque com a palestra “Pecuária de Ciclo Curto”.

Confira o cronograma dos próximos dias:

Terça-feira (22/04)

- 18h – Abertura oficial

- Leilão Fazenda Nova Vitrine

Quarta-feira (23/04)

- 18h – Leilão Aliança CEIP

Quinta-feira (24/04)

- 18h – Leilão Show de Produção – Etapa Fêmea

Sexta-feira (25/04)

- Início da Festa Carapé no Clube de Laço de Jardim

- 18h – Leilão Show de Produção – Etapa Macho

- 22h30 – Show com Grupo Tradição

Sábado (26/04)

- 19h – Leilão Show da Terra – Reprodutores Nelore P.O. e convidados

- 22h – Show com Willian & Ruan (campeões do Talento Sertanejo) e Rodrigo & Thayane

Domingo (27/04)

- Encerramento da Festa Carapé

