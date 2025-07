Exposição fotográfica no TJMS retrata histórias reais de adoção e amor

Divulgação

O saguão dos Gabinetes dos Desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul recebe a exposição fotográfica “Nasce uma Família – A história continua”, aberta ao público com entrada pela Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo.

Promovida pelo TJMS por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ), a mostra apresenta registros emocionantes de 11 famílias formadas por meio da adoção, destacando com sensibilidade a importância do afeto, da responsabilidade e da criação de novos vínculos familiares.