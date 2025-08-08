Exposição interativa sobre a água chega a Nioaque dia 13 de agosto

Exposição percorre o Brasil com dois caminhões / Divulgação

Entre os dias 13 e 16 de agosto, o município de Nioaque receberá a exposição interativa “Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais”, que une arte, tecnologia e educação ambiental. A iniciativa, com entrada gratuita, será realizada no Estádio Mauro Resstel e tem como objetivo promover a conscientização sobre o ciclo da água e a importância de sua preservação.

Durante os dias 13 a 15, a visitação será exclusiva para alunos da rede municipal de ensino, mediante agendamento prévio. Já no sábado (16), a exposição será aberta ao público das 16h às 20h. O encerramento contará com a “Mostra Cine ao Ar Livre”, às 20h, que exibirá filmes com temáticas voltadas à sustentabilidade e educação ambiental de maneira leve e acessível para todas as idades.

A estrutura da mostra é composta por um Tech-Truck caminhão adaptado com plataforma digital, que proporciona uma experiência imersiva com uso de realidade virtual, sons e imagens em movimento. O visitante é conduzido por uma jornada simbólica que percorre desde as nascentes até o mar, demonstrando de forma lúdica e sensorial a importância do cuidado com os recursos hídricos.

O prefeito de Nioaque, André Guimarães, celebrou a chegada do projeto ao município. “É um privilégio receber uma ação que une educação, tecnologia e conscientização ambiental. Nossa missão como gestão é justamente essa: abrir caminhos para um futuro sustentável, e isso começa com o conhecimento,” destacou.

Já a secretária municipal de Educação, Maria Solange, ressaltou a importância da educação ambiental no cotidiano das escolas. “Essa é uma oportunidade valiosa para despertar nos estudantes a responsabilidade pelo meio ambiente. Unir teoria e prática fortalece o processo de aprendizagem,” afirmou.

A exposição Olho D’Água é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Ambiental MS Pantanal e Sanesul, além do apoio da Prefeitura de Nioaque e da Secretaria Municipal de Educação. A realização é da 3 Apitos Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Em 2024, a exposição percorre o Brasil com dois caminhões, levando educação ambiental e experiências inovadoras a diferentes comunidades do país.