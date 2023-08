FAB faz exercício militar em conjunto até setembro

A Força Aérea Brasileira (FAB) realiza o tradicional Excon Tápio (Exercício Conjunto) desde a última segunda-feira. 14, na Base Aérea de Campo Grande. O treinamento, que simula cenário de guerra, conta com cerca de 30 aeronaves e 700 militares da FAB, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e países parceiros.

As missões abrangem reconhecimento aeroespacial, infiltração aérea, busca e salvamento em combate, NVG (óculos de visão noturna), apoio aéreo aproximado, lançamento de paraquedistas e cargas e evacuação aeromédica.

Durante o treinamento, serão empregadas em torno de 30 aeronaves, incluindo caças A-29 Super Tucano e A1-M, helicópteros H-60 Black Hawk e H-36 Caracal e os vetores E-99 e R-99.

O Excon Tápio é considerado um dos maiores treinamentos de guerra promovido pela FAB e tem como finalidade o amadurecimento e desenvolvimento doutrinário de táticas conjuntas, além do adestramento técnico de unidades militares.

Está é a 6° edição do treinamento e vai até o dia 1° de Setembro, os aviões poderão ser visto no céu durante os treinamentos, os militares irão sobrevooar vários município do Estado.