FAB utiliza aeroporto de Bonito para treinamento militar

Divulgação

Em uma ação inédita para Bonito, a FAB (Força Aérea Brasileira) anunciou que vai utilizar o aeroporto regional da cidade para um treinamento que simula conflitos irregulares envolvendo também militares da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro, além de países parceiros, como os Estados Unidos da América. Os exercícios acontecem entre os dias 21 e 23 de agosto, sem prejuízo aos voos comerciais.

A escolha pelo aeródromo se deve à infraestrutura de padrões mundiais, que atende rigorosamente aos requisitos militares e é fruto das constantes melhorias realizadas pelo Governo do Estado, através da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

As atividades serão realizadas em dois blocos diários, sempre das 10h às 16h e das 18h às 00h, sem prejuízo aos voos comerciais. Nesses horários, os militares farão treinamentos de transporte de pessoal entre helicópteros e aviões. Eventualmente, o aeroporto poderá ser utilizado até o dia 1º de setembro, em caso de impossibilidade de outra pista próxima em receber as aeronaves.

“A escolha do Aeroporto de Bonito para o treinamento de guerra demonstra a confiança da Força Aérea Brasileira e da Guarda Aérea Nacional do Estado de Nova Iorque (New York Air National Guard) na capacidade do local em fornecer um ambiente seguro e eficiente. Isso é fruto dos investimentos do Governo do Estado, que nos últimos anos empenhou mais de R$ 2,3 milhões na modernização do aeródromo e sua infraestrutura, permitindo a operação de aeronaves pesadas de carga e de alta performance como caças. As melhorias foram pensadas para o desenvolvimento local, o turismo e os negócios. E agora refletem na melhora do sistema de defesa do nosso País”, destaca o Superintendente Viário da Seilog, Derick Machado.

Maior treinamento de guerra irregular da América Latina

As atividades militares em Bonito fazem parte do Exercício Conjunto (EXCON) Tápio 2023, considerado o maior treinamento de guerra irregular da América Latina. A atividade, que envolve também a Guarda Aérea Nacional do Estado de Nova Iorque, teve início em 14 de agosto e segue até 1º de setembro, tendo a Base Aérea de Campo Grande (BACG) como ponto focal.

Segundo o comandante da Base Aérea da Capital e diretor do EXCON Tápio 2023, Brigadeiro do Ar Eric Breviglieri, a atividade é um marco na agenda de treinamento da Força Aérea, uma vez que busca o amadurecimento e desenvolvimento de táticas conjuntas em um ambiente dinâmico, com grande quantidade de elementos no solo e simulação de movimentação de efetivo de Forças Oponentes.

“O EXCON Tápio promove o entendimento mútuo, a confiança e a interoperabilidade entre os participantes, convergindo esforços para o incremento da capacidade das Forças Armadas Brasileiras”, relata.

Cenário de guerra

De acordo com a FAB, o exercício conjunto é focado em treinar as capacidades das Forças Armadas operando em um cenário de guerra irregular.

Neste ano, cerca de 700 militares da FAB, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e países parceiros estão envolvidos nas atividades. Além dos Estados Unidos, a Alemanha tem representantes na operação. Durante o treinamento, serão empregadas em torno de 30 aeronaves, incluindo caças A-29 Super Tucano e A1-M, helicópteros H-60 Black Hawk e H-36 Caracal e os vetores E-99 e R-99.