Família e amigos homenageiam piloto que morreu em explosão

Familiares e amigos do piloto Fernando Kawahata Barreto, 42, prestaram homenagem de despedida nas redes sociais se despedindo e parabenizaram o profissional que ele foi. Filha do proprietário do avião, Ana Jacobowski, lamentou a morte de Fernando e disse que não era só o piloto da família, mas que tinha uma relação de amizade com a vítima.

Ela disse que a família não associou o "milagre" e chamou Fernando de comandante agradecendo por preservar a vida do pai e do tio. Ela aproveitou e lamentou a morte do funcionário Juan José Jaramillo, que morreu queimado

"Perdemos mais que um excelente piloto, perdemos um amigo querido. Pedimos oração para que Deus o receba de braços abertos e conforte o coração de toda a família. Como eu o chamava: 'o melhor piloto' e assim será lembrado. Ainda não associamos esse milagre. Obrigada meu Deus. Ao comandante Fernando, nossa eterna gratidão por fazer o seu melhor para preservar a vida do meu pai e do meu tio", escreveu Ana nas redes sociais.

Pai e tio de Ana estavam como passageiros na aeronave King Air C-90, mas conseguiram sair e foram socorridos pelo Ciopaer até o hospital.

Irmão do Fernando, Adriano Barreto, também postou nas redes sociais e uma foto com o irmão. Emocionado, ele lamentou por não ter muitos momentos nos últimos dias com ele. Lembrou ainda que momentos antes do irmão morrer, conversou "bobagens" com ele.

"É difícil ainda para mim acreditar. Demora um tempo para cair a ficha. Ainda trocávamos bobagens pela internet nesta tarde. O conforto é saber que ele fazia o que amava. E assim se despediu. Dona Fátima, cuide do nosso caçula. Cuide de nós! Nossos encontros eram raros depois que mamãe partiu. E para ser sincero, isso é o que mais me chateia agora", lamentou.

Vida de piloto

Fernando Kawahata pilotava há mais de 12 anos e era acostumado a gravar as suas decolagens e procedimentos iniciais. Com um perfil no Youtube, ele postava vídeos decolando em diversos momentos, inclusive no aeroporto da Bom Futuro, em Cuiabá.

Veja o vídeo:

O acidente

Na última quarta-feira (4), duas pessoas morreram após um avião bimotor bater a asa na pista, derrapar e explodir em um aeroporto particular de uma empresa do agronegócio, em Cuiabá. Fernando, de 42 anos, pilotava o avião, era funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviços ao aeroporto, morreu na hora.

O acidente também deixou outras duas vítimas que conseguiram escapar com vida.

Imagens feitas pela equipe do Corpo de Bombeiros e por populares mostram o local em chamas e com muita fumaça.

Veja o vídeo: