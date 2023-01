Família morre esmagada em acidente na BR-158

Quatro pessoas morreram no acidente / RCN/JPNews

Uma família inteira morreu esmagada na manhã desse sábado (7), após colisão entre o carro e um caminhão na BR-158. O acidente ocorreu próximo à Vila Raimundo, em Paranaíba.

Os mortos são Arthur Oliveira Novaes de 8 anos, Helena Oliveira Novaes de 5 anos, Nayara Oliveira Amaral de 32 anos e o marido Rodolfo Claudio Novaes, de 34 anos. Eles estavam em um carro modelo Chevrolet Ônix.

Conforme o boletim de ocorrência, a versão do motorista do caminhão, é que no momento do acidente estava chovendo. Ele diz estar trafegando, sentido Paranaíba, quando um carro de passeio tentou ultrapassá-lo na faixa contínua e que outro carro de passeio vinha na outra via (sentido Cassilândia) e se assustou com o veículo na contramão.

Ele diz que esse carro perdeu o controle, derrapou na pista, girando e, na sequência, colidiu frontalmente com o caminhão.

O motorista do caminhão diz ainda que o choque na parte dianteira direita do veículo, causou grande dano e os veículos envolvidos na colisão desceram o barranco onde o carro ficou prensado.

O motorista do caminhão afirmou que não sabe qual o terceiro veículo tentou realizar a ultrapassagem indevida e que o motorista não parou após o acidente. O motorista do caminhão baú saiu ileso.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros compareceu no local, mas todos já estavam sem vida.