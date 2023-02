Família que morreu em acidente na MS-040 é identificada

Família morreu no local / (Foto: Cenário MS / Facebook)

A família que morreu após colidir com uma carreta na MS-040m em Santa Rita do Pardo foi identificada na tarde nesta quinta-feira (16). O empresário Edson Cristofolini, a esposa Fernanda Cristofolini, o pai Cassiano Cristofolini, e os filhos estavam na Ford Ranger.

A família é de Pouso Redondo, em Santa Catarina. O prefeito da cidade lamentou e declarou luto pela fatalidade. " É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento do amigo Edson Cristofolini e de sua família. Um grande parceiro de todas as horas. O grave acidente aconteceu no Mato Grosso do Sul tirando a vida dele, da esposa, dos dois filhos e do pai. Que Deus os receba e conforte os amigos e familiares", escreveu pelas redes sociais.