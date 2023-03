Famílias de áreas de risco de Águas do Miranda são retiradas de barco

Móveis sendo retirados com barcos / (Foto: Divulgação)

Moradores do distrito Águas do Miranda, em Bonito, foram retiradas de área de risco de enchentes nesta segunda-feira (27) com apoio de barco e trator. Segundo a Prefeitura Municipal, a água atingiu alto volume na madrugada, surpreendendo moradores do Pesqueiro do Noé, onde moram cerca de 30 famílias.

O resgate foi feito com apoio da Secretaria Social e de Obras, além da equipe da Defesa Civil Municipal, oferecendo o transporte de móveis e bens, água potável, lona e embalagens. A retirada foi necessária pela cheia e possibilidade de nível de alerta, já que o rio9 está 9 metros acima do normal.

A maioria dos moradores que estão deixando seus imóveis optam por se abrigarem em casas de amigos e familiares, porém algumas famílias que não tem essa opção estão sendo encaminhadas para a Escola Municipal Rural Prof. Francisco Anísio Correa Ferreira. A Prefeitura está fornecendo alimentação, água potável, bem como colchões e cobertores aos necessitados.

Área Urbana

Já na área urbana do município, não foram registradas chuvas significativas durante o final de semana e o tempo continua firme nesta segunda-feira, porém sob risco de chuvas intensas, segundo alerta emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), válido até às 10 horas de terça-feira (28).

Os atrtivos turísticos no Rio Mimoso e Formoso se mantém fechados para limpeza e manutenção nos próximos dias. Um atrativo no Mimoso perdeu todas as estruturas de decks e passarelas e os outros ainda estão avaliando os impactos. As águas nestes rios já baixaram e estão correndo em seus leitos, mas ainda com muito volume, velocidade e turbidez.