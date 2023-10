Famílias de Jardim assinam contratos em programa habitacional

Cerimônia na Câmara da cidade / Foto: Divulgação

A Agehab (Agência de Habitação de Mato Grosso do Sul), juntamente com a Prefeitura de Jardim e a Caixa Econômica Federal (CEF), assinaram os contratos com as famílias beneficiadas do Programa Subsidiado e Financiado com recursos do FGTS. O evento foi realizado terça-feira (3) na Câmara de Vereadores e contou com a participação de autoridades locais.

A obra é uma parceria do Governo de Mato Grosso do Sul, prefeitura e Governo Federal, na qual o município doou o terreno, o Estado fez um aporte R$ 563 mil de subsídio para os beneficiários e o Governo Federal contribuiu com mais R$ 6.616.915,36.

Ao todo, serão entregues 58 casas no Loteamento Jardim Bela Vista com previsão de entrega em dezembro de 2024. As unidades habitacionais possuem 42,56m², com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Além disso, o empreendimento contará com toda a infraestrutura necessária, como drenagem, pavimentação, rede de água, fossa e sumidouro.

A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, destacou a importância da união entre município, Estado e cidadão.

“O Estado ajuda o cidadão com o subsídio e o município com a doação do terreno. Desta forma fica mais acessível pagar o financiamento do imóvel, facilitando o sonho da casa própria de muitos sul-mato-grossenses”.

Josieli Teixeira Lara é uma das inscritas que foi contemplada e falou sobre a expectativa de deixar de pagar o aluguel.

“Sempre vivi de aluguel com meu marido e agora estamos realizando um sonho, poder comprar nossa casa. As prestações vão ser decrescentes e dá gosto pagar porque é nosso", comentou, emocionada, a dona de casa.