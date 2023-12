Famílias de Jardim recebem chaves dos imóveis do Programa FGTS Subsidiado

Estado realizou o aporte de R$ 394.811,65 de subsídio para os beneficiários / Divulgação

A emoção e a alegria tomaram conta dos beneficiários do município de Jardim ao receberem as chaves das 42 unidades habitacionais do Residencial Portal Sul. O empreendimento faz parte do Programa FGTS Subsidiado e conta com a parceria do município, Agehab (Agência de Habitação Popular de MS), Governo Federal e Associação Estadual de Habitação Popular e Reforma Urbana pela Moradia de Mato Grosso do Sul (ASHPRE-MS).

Os recursos para a construção do Residencial provém do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço). O evento da entrega das chaves aconteceu no Centro de Convenções Oswaldo Fernandes Monteiro, na última terça-feira (5), e contou com a participação da prefeita, Clediane Matzenbacher, a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Marilsa Bambil e demais autoridades.

O valor total do investimento foi de R$ 6.868.819,86. O município doou o terreno, já o Estado realizou o aporte de R$ 394.811,65 de subsídio para os beneficiários e R$ 1.753.045,59 de infraestrutura de acesso ao residencial, que atende o Residencial Portal Sul (em andamento) e o Loteamento Jardim Bela Vista (em contratação). O investimento do Governo Federal foi de R$ 4.720.962,62.

Cláudio Ovulte Filho de 34 anos, casado e pai de duas meninas, transbordava alegria e emoção ao receber a chave da casa própria. O trabalhador da construção civil relatou que esse é um sonho antigo que finalmente foi realizado.

"Hoje estou realizando um sonho meu e de minha família. Pagamos aluguel, em torno de R$ 700 reais. O valor das parcelas vai ficar a mesma coisa neste momento, porém é decrescente. Agora vamos pagar o que é nosso. Gostamos muito do lugar, tem asfaltado, rede de esgoto, bem localizado e a vizinhança também é muito boa. Estamos muito felizes", comemorou emocionado.

Durante o evento, a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, destacou que MS é o único estado do Brasil que possui o Programa FGTS Subsidiado e graças a ele fica mais fácil e acessível as famílias realizarem o sonho da casa própria.

"O Programa FGTS Subsidiado é complexo porque envolve várias etapas e agentes públicos, somos o único Estado que possui esse tipo de programa que é uma parceria entre governo federal, estadual, municipal e conta com a participação popular. A prestação se torna acessível porque o o município doa o terreno, o Estado o subsídio e parte da infraestrutura e a União também ajuda com subsídios. A entidade que participa é sem fins lucrativos e o lucro da empresa construtora é controlado pela Caixa. Desta forma, é possível oferecer um imóvel com o preço abaixo do valor de mercado", ressaltou Maria do Carmo.