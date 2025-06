Famílias são selecionadas para novas moradias do Minha Casa Minha Vida

Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (11), 30 famílias foram selecionadas para receber unidades habitacionais por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, na modalidade Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. As moradias estão localizadas no Residencial Jardim Artártica.

A seleção aconteceu durante evento realizado na sede da Agência de Habitação Popular (Agehab), com transmissão ao vivo pelos canais oficiais do Governo do Estado, garantindo transparência ao processo. A escolha seguiu os critérios do programa federal, priorizando famílias em situação de vulnerabilidade social, como mulheres chefes de família, pessoas com deficiência e idosos.

Após a divulgação da lista dos pré-selecionados, a Agehab publicará a relação oficial, com a pontuação e os critérios atendidos, no Diário Oficial do Estado e no site da instituição. Também serão incluídos suplentes em número equivalente ao dobro das vagas. A convocação para a entrega de documentos será feita por telefone e o atendimento ocorrerá exclusivamente na sede da Agehab, localizada na Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, nº 108, Bloco 02, Bairro Tiradentes, das 8h às 16h, a partir de 16 de junho.

Os candidatos deverão apresentar documentos originais e em bom estado, como RG, CPF, comprovante de estado civil, certidão de nascimento dos filhos, comprovante de renda e de residência, além de laudos médicos e declarações específicas, caso tenham sido pontuados por critérios como deficiência, situação de rua, residência em área de risco, entre outros.

Durante a verificação documental, será conferida a veracidade das informações prestadas na inscrição e sua compatibilidade com o Cadastro Único (CadÚnico). Após essa etapa, poderá ocorrer a reclassificação da lista, respeitando a ordem de pontuação, mas sem inclusão de novos nomes.

A relação final das famílias aprovadas será encaminhada para análise de enquadramento da Caixa Econômica Federal. Para aprovação, os candidatos devem ter renda de até R$ 2.850,00, estar inscritos no CadÚnico, não possuir pendências com a Receita Federal ou no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), além de atender outros critérios de compatibilidade definidos pelo banco.

Serão considerados aptos à assinatura de contrato os candidatos enquadrados pela Caixa, que apresentarem a documentação exigida e não possuírem dados falsos. Serão desclassificados os que não comparecerem à convocação, não comprovarem os critérios informados ou apresentarem documentação inverídica. Também perderão a vaga aqueles que não assinarem o contrato no prazo de 60 dias após a convocação.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 0800 647 3120, (67) 3348-3165, 3348-3125, 3348-3746 ou 3348-3100. A transmissão do evento e a lista completa dos pré-selecionados estão disponíveis no site www.agenciadenoticias.ms.gov.br/aovivo.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!