Feira Artesão Livre tem edição especial de Dia das Mães

Peças artesanais produzidas por pessoas privadas de liberdade em Mato Grosso do Sul estarão disponíveis na 21ª edição da Feira Artesão Livre – Especial Dia das Mães.

O evento acontece de 6 a 8 de maio, das 13h às 17h, no Fórum de Campo Grande (Rua da Paz, nº 14 – Jardim dos Estados).

Além da exposição presencial, as vendas também ocorrerão online por meio de um grupo de WhatsApp (acesse pelo QR Code acima), ampliando o alcance da feira e facilitando o acesso do público. Entre os produtos estão amigurumis, bolsas de crochê, panos de prato, tapetes, sousplats, toalhas bordadas e, como novidade desta edição, pesos de porta – todos feitos com criatividade, dedicação e o desejo de recomeçar.

A iniciativa pretende promover a ressocialização por meio do trabalho, oferecendo uma fonte de renda digna para os reeducandos.

A feira é fruto de uma parceria entre a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e o Ministério Público Estadual, por meio da 50ª Promotoria de Justiça, com apoio do Tribunal de Justiça de MS, Conselho da Comunidade, Instituto Ação pela Paz e Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP.

Ao todo, 66 reeducandos de unidades penais da capital e do interior participaram da produção de mais de 300 peças que serão comercializadas. Todo o valor arrecadado com as vendas é repassado aos próprios autores, conforme critérios da Lei de Execução Penal, que permite o trabalho remunerado durante o cumprimento da pena.

A feira se consolida como uma vitrine do potencial artístico e produtivo de homens e mulheres em situação de prisão, oferecendo ao público uma oportunidade de presentear com propósito social. Além da edição do Dia das Mães, o evento também ocorre no período do Natal. Os trabalhos são coordenados pela Diretoria de Assistência Penitenciária da Agepen, por meio da Divisão do Trabalho Prisional.

