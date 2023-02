Feira do Produtor acontece no sábado

Feira acontece no sábado / Divulgação

A famosa Feira do Produtor de Bodoquena acontece no próximo sábado (4), na cidade.

Segundo a prefeitura, os vendedores ofertam frutas, verduras e hortaliças fresquinhas da Agricultura Familiar direto para a mesa dos clientes.

Os produtos são higienizados antes da exposição para a venda e isso agrada a maioria dos consumidores.

"Você é nosso convidado, venha prestigiar nossos feirantes, conhecer as novidades e levar para sua casa produtos higienizados e com segurança alimentar", diz o convite na página do Facebook.

Turismo

Outro setor em pleno desenvolvimento na cidade é o de turismo. O prefeito Kazu Horii e a Secretária de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente Fádua Fazzi participaram de reunião com Edison Araújo, Presidente da Fecomercio-MS (Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul), nessa semana. Eles discutiram a implantação de projeto de desenvolvimento do turismo, em Bodoquena.

Com participação do Senac, Sebrae, Sesc e Fundação de Turismo, o encontro foi realizado para apresentação do Programa “Del Turismo”, que têm o objetivo de desenvolver o turismo sustentável, fortalecendo a economia local nos municípios, por meio da cooperação entre poder público, trade turístico local e sociedade civil.

Na ocasião, Kazu falou da importância de envolver a sociedade e das dificuldades enfrentadas para desenvolvimento da atividade no Município.

A Secretária Fadua Fazzi reforçou a necessidade de parcerias para que o setor possa se estruturar e que a Secretaria buscará ajuda para implantação do projeto.

“Bodoquena é um grande destino e seu potencial ainda não foi alcançado. A intenção é buscar subsídios com a Fundação de Turismo para implantação dessas políticas de desenvolvimento”, disse.