Feira Livre de Jardim será realizada neste sábado na Praça do Encontro

Evento contará com artesanato, gastronomia, agricultura familiar e música ao vivo
Feiras fomentam a economia local / Ilustativa / Prefeitura de Aquidauana
A Feira Livre de Jardim acontece neste sábado, 30 de agosto, a partir das 17h, na Praça do Encontro. A iniciativa reúne expositores de artesanato local, gastronomia e agricultura familiar, com produtos disponíveis para venda diretamente ao público.
A programação também inclui apresentação musical da Banda Puro Malte, que levará repertório de rock ao público presente.
A entrada é gratuita e aberta a todos os moradores e visitantes.
