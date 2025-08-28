Acessibilidade

28 de Agosto de 2025 • 16:50

Evento

Feira Livre de Jardim será realizada neste sábado na Praça do Encontro

Evento contará com artesanato, gastronomia, agricultura familiar e música ao vivo

Redação

Publicado em 28/08/2025 às 16:35

Feiras fomentam a economia local / Ilustativa / Prefeitura de Aquidauana

A Feira Livre de Jardim acontece neste sábado, 30 de agosto, a partir das 17h, na Praça do Encontro. A iniciativa reúne expositores de artesanato local, gastronomia e agricultura familiar, com produtos disponíveis para venda diretamente ao público.

A programação também inclui apresentação musical da Banda Puro Malte, que levará repertório de rock ao público presente.

A entrada é gratuita e aberta a todos os moradores e visitantes.

VEJA TAMBÉM

Economia

Rota da Celulose: MS convoca segundo colocado em leilão de concessão

Cidades

Inscrições para o Minha Casa Minha Vida vão até 30 de setembro

Cidades

Miranda lança programa para quitação de dívidas com até 100% de desconto

Bombeiros de Miranda formam brigada de incêndio em escola municipal

Ministério Público de MS realiza audiência pública em Miranda

Servidores da Obras participam de roda de conversa do Agosto Lilás em Miranda

Cidades

Curso de artesanato valoriza cultura e gera renda na Aldeia Lagoinha

Publicidade

Trânsito

Duas pessoas morrem em acidente grave na BR-262

ÚLTIMAS

Crescimento

População brasileira chega a 213,4 milhões de habitantes

Instituto aponta crescimento de 0,39% em um ano

Polícia

Adolescente é flagrado dirigindo em Dois Irmãos do Buriti

O veículo foi abordado porque trafegava com os faróis apagados

