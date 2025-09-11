Acessibilidade

11 de Setembro de 2025 • 16:23

Evento

Feira Livre de Jardim terá edição especial com música e gastronomia

Evento será neste sábado (13), a partir das 17h, na Praça do Encontro

Redação

Publicado em 11/09/2025 às 15:32

Feira Livre tem se consolidado como espaço de lazer e incentivo ao empreendedorismo local / Gabriela Bernardes / Prefeitura de Aquidauana

Acontece no próximo sábado, 13, mais uma edição especial da Feira Livre de Jardim, a partir das 17h, na Praça do Encontro. O evento promete movimentar a cidade com uma programação voltada à valorização da produção local e da cultura regional.

A feira contará com produtos da agricultura familiar, artesanato, gastronomia variada e um show da cantora Thays Rodriguez, que será a atração musical da noite.

Realizada periodicamente, a Feira Livre tem se consolidado como espaço de lazer e incentivo ao empreendedorismo local.

Além de promover o escoamento da produção artesanal e agrícola do município, o evento também busca fortalecer o vínculo da comunidade com suas raízes culturais.

