Feira Livre Jardim reúne cultura e música no sábado

Evento acontece na Praça do Encontro, com artesanato, gastronomia, agricultura familiar e show do Ministério de Louvor Sara Jardim
A programação da noite inclui ainda uma apresentação especial / Divulgação
A tradicional Feira Livre do bairro Jardim promete agitar a Praça do Encontro neste sábado, 23 de agosto, a partir das 17h. O evento, que já se consolidou como um espaço de valorização da cultura local, vai reunir expositores de artesanato, gastronomia e produtos da agricultura familiar, em uma noite de celebração e convivência comunitária.
Aberta ao público, a Feira Livre é uma oportunidade para os moradores conhecerem e apoiarem pequenos produtores, artistas e empreendedores da região. Os visitantes poderão desfrutar de uma variedade de sabores e aromas com comidas típicas, além de encontrar peças artesanais exclusivas e produtos frescos direto do campo.
A programação da noite inclui ainda uma apresentação especial do Ministério de Louvor Sara Jardim, que promete levar muita música e espiritualidade ao evento, tornando a ocasião ainda mais especial.
A Feira Livre Jardim é mais do que um evento comercial, é um momento de encontro, partilha e fortalecimento dos laços comunitários.
