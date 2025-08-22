Feira Livre Jardim reúne cultura e música no sábado

A programação da noite inclui ainda uma apresentação especial / Divulgação

Aberta ao público, a Feira Livre é uma oportunidade para os moradores conhecerem e apoiarem pequenos produtores, artistas e empreendedores da região. Os visitantes poderão desfrutar de uma variedade de sabores e aromas com comidas típicas, além de encontrar peças artesanais exclusivas e produtos frescos direto do campo.

A tradicional Feira Livre do bairro Jardim promete agitar a Praça do Encontro neste sábado, 23 de agosto, a partir das 17h. O evento, que já se consolidou como um espaço de valorização da cultura local, vai reunir expositores de artesanato, gastronomia e produtos da agricultura familiar, em uma noite de celebração e convivência comunitária.

A programação da noite inclui ainda uma apresentação especial do Ministério de Louvor Sara Jardim, que promete levar muita música e espiritualidade ao evento, tornando a ocasião ainda mais especial.

A Feira Livre Jardim é mais do que um evento comercial, é um momento de encontro, partilha e fortalecimento dos laços comunitários.

