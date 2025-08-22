Acessibilidade

22 de Agosto de 2025 • 19:48

Buscar

Últimas notícias
X
Cidades

Feira Livre Jardim reúne cultura e música no sábado

Evento acontece na Praça do Encontro, com artesanato, gastronomia, agricultura familiar e show do Ministério de Louvor Sara Jardim

Redação

Publicado em 22/08/2025 às 15:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A programação da noite inclui ainda uma apresentação especial / Divulgação

A tradicional Feira Livre do bairro Jardim promete agitar a Praça do Encontro neste sábado, 23 de agosto, a partir das 17h. O evento, que já se consolidou como um espaço de valorização da cultura local, vai reunir expositores de artesanato, gastronomia e produtos da agricultura familiar, em uma noite de celebração e convivência comunitária.

Aberta ao público, a Feira Livre é uma oportunidade para os moradores conhecerem e apoiarem pequenos produtores, artistas e empreendedores da região. Os visitantes poderão desfrutar de uma variedade de sabores e aromas com comidas típicas, além de encontrar peças artesanais exclusivas e produtos frescos direto do campo.

Leia Também

• Campanha de vacinação contra o sarampo é realizada nesta quarta em Jardim

• Jardim promove palestra sobre combate à violência contra a mulher

• SES conclui formação em Jardim com mostra de saúde mental no SUS

A programação da noite inclui ainda uma apresentação especial do Ministério de Louvor Sara Jardim, que promete levar muita música e espiritualidade ao evento, tornando a ocasião ainda mais especial.

A Feira Livre Jardim é mais do que um evento comercial, é um momento de encontro, partilha e fortalecimento dos laços comunitários.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Conselhos de Segurança Indígena

Política implementada em MS sobre segurança indígena se torna referência nacional

Serviços

Bodoquena amplia rede de ecopontos e inclui novas escolas na coleta seletiva

Capital

Novo RG agora pode ser agendado também aos sábados

Agendamento será no Posto de Identificação do Shopping Norte Sul Plaza

Controle prévio

TCE-MS atua preventivamente e paralisa contrato milionário de Dourados

Publicidade

Serviços

Santa Casa retoma atendimentos de mamografia em Corumbá

ÚLTIMAS

Saúde

Conitec rejeita inclusão de canetas emagrecedoras no SUS

Medida foi recomendada ao Ministério da Saúde pelo impacto financeiro

Geral

Empresário abate javali de 300 kg em Rio Brilhante durante ação de controle

Medida reforça a importância do manejo legal da espécie invasora

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo