24 de Outubro de 2025 • 21:21

Cidades

Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado com produtos locais

Evento acontece das 17h às 22h na Rua Coronel Juvêncio

Redação

Publicado em 24/10/2025 às 15:49

Feira conta com variedade de produtos frescos / Gabriela Bernardes, Prefeitura de Aquidauana

A tradicional Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado (25) e promete mais uma noite animada, com muita música, sabores regionais e o acolhimento dos produtores locais. O evento será realizado das 17h às 22h, na Rua Coronel Juvêncio, lateral ao Estádio Municipal.

Com o slogan “A gente se encontra na feira!”, a edição busca fortalecer a economia local, valorizando o trabalho dos feirantes e oferecendo ao público produtos fresquinhos e de qualidade, como hortaliças, frutas, doces, queijos, artesanatos e comidas típicas.

A Feira Noturna já se tornou um ponto de encontro para famílias e amigos em Nioaque, reunindo moradores e visitantes em um ambiente descontraído, que celebra a cultura e o empreendedorismo local.

