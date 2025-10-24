Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado com produtos locais

Evento acontece das 17h às 22h na Rua Coronel Juvêncio
Feira conta com variedade de produtos frescos / Gabriela Bernardes, Prefeitura de Aquidauana
A tradicional Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado (25) e promete mais uma noite animada, com muita música, sabores regionais e o acolhimento dos produtores locais. O evento será realizado das 17h às 22h, na Rua Coronel Juvêncio, lateral ao Estádio Municipal.
Com o slogan “A gente se encontra na feira!”, a edição busca fortalecer a economia local, valorizando o trabalho dos feirantes e oferecendo ao público produtos fresquinhos e de qualidade, como hortaliças, frutas, doces, queijos, artesanatos e comidas típicas.
A Feira Noturna já se tornou um ponto de encontro para famílias e amigos em Nioaque, reunindo moradores e visitantes em um ambiente descontraído, que celebra a cultura e o empreendedorismo local.
