Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado com produtos locais

Feira conta com variedade de produtos frescos / Gabriela Bernardes, Prefeitura de Aquidauana

A tradicional Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado (25) e promete mais uma noite animada, com muita música, sabores regionais e o acolhimento dos produtores locais. O evento será realizado das 17h às 22h, na Rua Coronel Juvêncio, lateral ao Estádio Municipal.

Com o slogan “A gente se encontra na feira!”, a edição busca fortalecer a economia local, valorizando o trabalho dos feirantes e oferecendo ao público produtos fresquinhos e de qualidade, como hortaliças, frutas, doces, queijos, artesanatos e comidas típicas.

A Feira Noturna já se tornou um ponto de encontro para famílias e amigos em Nioaque, reunindo moradores e visitantes em um ambiente descontraído, que celebra a cultura e o empreendedorismo local.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!