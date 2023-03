Feirantes têm até terça-feira para fazer recadastramento

Feira livre de domingo / Foto: Clovis Neto/PMC

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Corumbá está convocando todos os feirantes para o recadastramento anual. O processo deve ser feito impreterivelmente até a próxima terça-feira (14), das 7h30 às 13h30, no antigo Hotel Galileo.

“O processo é obrigatório a todos os profissionais que desempenham atividades das feiras livres de Corumbá”, explicou o superintendente do setor de Fiscalização e Postura do Município, Luciano Cruz.

Para quem já é cadastrado, é preciso apresentar a Licença 2022 (exercício anterior) e documentos pessoais (RG e CPF). Para novas inscrições, é preciso apresentar, além dos documentos pessoais, um comprovante de residência. “É preciso uma atenção especial do CPF para que possa ser fito o cadastro tributário”, reforçou Luciano.

O recadastramento será realizado na avenida General Rondon, número 979, esquina com a Frei Mariano. “Aqueles que não realizarem o recadastramento estão sujeito à fiscalização municipal nos termos da legislação em vigor”, pontuou o chefe do setor de Fiscalização e Postura do Município.