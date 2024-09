Feirão da empregabilidade movimenta contratações em MS

Nesta terça-feira (17), a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) organiza mais um Feirão da Empregabilidade, que disponibiliza 103 vagas com encaminhamento mais ágil para o mercado de trabalho. Trata-se de um evento para promover a conexão entre empresas em busca de profissionais e trabalhadores em busca de oportunidades.

O Feirão desempenha um papel crucial na integração de trabalhadores qualificados com as necessidades crescentes das empresas locais.

Representantes de sete empresas dos segmentos de rede de lojas de material de construção e decoração; supermercado; serviços de monitoramento de qualidade do ar, água e efluentes; limpeza terceirizada; rede atacadista (Bairro Tiradentes) e cervejaria estarão presentes no Feirão.

Em destaque, as funções de: assistente de vendas, atendente de lojas e mercados, repositor de mercadorias, auxiliar de limpeza, fiscal de prevenção de perdas, ajudante de carga e descarga de mercadoria, químico ambiental, técnico ambiental, laboratorista químico, atendente do setor de frios e laticínios, operador de caixa, auxiliar nos serviços de alimentação, motorista de caminhão, recepcionista-atendente e cozinheiro geral. Vale lembrar que o atendimento será somente no período da manhã das 8h às 11h.

Vinculada à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a Funtrab tem intensificado a intermediação de mão de obra e qualificação profissional, pois programas voltados para a capacitação e reintegração de trabalhadores ao mercado formal contribuem diretamente para a redução da desocupação e fortalecimento da economia local.

Os candidatos devem se dirigir à sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano). É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho.