Feirão MS Moradia realiza sonhos e facilita acesso à casa própria na Capital

Alvaro Rezende/ Portal do MS

O Feirão MS Moradia chega ao último dia na Capital com mais de 500 atendimentos e 84 unidades habitacionais reservadas aos beneficiados. O governador Eduardo Riedel fez questão de prestigiar o evento e destacar que esta iniciativa do Governo do Estado realiza sonhos e facilita ao cidadão o acesso à casa própria.

“Muito feliz de ter vindo aqui, ouvir os depoimentos tanto das empresas, como dos beneficiados, das pessoas que estão comprando os imóveis. Conseguir ver a importância do programa Bônus Moradia, que motivou todo o setor a começar a construção de imóveis, pois o grande problema que nós temos para uma determinada faixa de renda é que a pessoa não tem o recurso para pagar a entrada”, afirmou o governador.

Ele ressaltou que com este apoio do Estado agora muitas famílias estão conseguindo comprar seu imóvel e assim sair do aluguel. “É um sentimento de dever cumprido. Isto vai ajudar a colocar milhares de pessoas dentro da sua unidade habitacional”, descreveu.

Promovido pela Agehab (Agência de Habitação Popular) e empresas do setor imobiliário, o Feirão começou na quinta-feira (26) e segue até o final deste sábado (28) no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande. Nestes dias já foram liberados R$ 1,5 milhão de subsídio para ajudar as famílias a financiar sua casa própria.

O Governo do Estado ajuda por meio do programa “Bônus Moradia”, que concede às famílias de R$ 6 mil até R$ 25 mil de subsídio, que são usados para pagar a entrada do imóvel, restando aos beneficiados apenas assumir as parcelas do financiamento. Para ter acesso a este recurso, o cidadão deve estar inscrito na Agehab e cumprir os demais requisitos do programa.

"Estamos muto felizes porque o Feirõ está atingindo seu objetivo. Nós temos recebido várias pessoas que vem aqui entender melhor o programa, que está ajudando as famílias que querem comprar sua casa financiada e não tem o dinheiro da entrada”, destacou a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani.

Ela explicou que neste modelo as famílias têm mais chances de conseguir seu imóvel. “Se a pessoa já fez sua inscrição da Agehab, pode chegar aqui e já se dirigir até os stands das empresas para viabilizar o financiamento da casa. A equipe da Agehab também está aqui para fazer a inscrição e orientar no que for preciso. Um programa em que a pessoa escolhe onde quer morar e o preço que é mais adequado para sua renda”.

Muitas famílias foram até o Feirão do MS Moradia com a esperança de conseguir seu imóvel próprio. Com informações sobre o programa do Estado, já deram início às tratativas.

“Vim aqui atrás da casa própria e fiquei contente com este programa Bônus Moradia, porque hoje em dia quase ninguém tem dinheiro para pagar a entrada, mas só assumindo as parcelas já conseguimos financiar. Vai facilitar muito para gente”, disse Sérgio Gonçalves, que foi até o Feirão neste sábado.

Eloisa Fortunato estava no local já comemorando, pois seu imóvel foi adquirido no bairro Caiçara. Ao lado da sua mãe ela contou que se trata de um sonho realizado. “Estava há vários meses tentando e deu certo com este programa sensacional do Estado. Algo até inesperado, difícil de acreditar. Agora é só comemorar”.

A nutricionista Letícia Assis também gostou da oportunidade e já anotou os contatos para tentar sua nova casa com as empresas disponíveis no Feirão. “Gostei muito deste modelo, porque não precisamos pagar a entrada, já tenho cadastro na Agehab e agora é só correr atrás para conseguir meu imóvel. Prefiro um que seja na região Norte”.