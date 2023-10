Feriadão será de tempo instável em Aquidauana

Arquivo/O Pantaneiro

Após um fim de semana com virada do tempo e registro de chuva, a semana do ‘saco cheio’ será de tempo instável em Aquidauana, segundo o boletim meteorológico do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), essa instabilidade é causada pelo avanço de uma frente fria sob o Estado. Entre segunda-feira (9) e terça-feira (10), a região pantaneira pode registar mínimas entre 17-23ºC e máximas de até 37ºC.

Segundo o órgão, a partir desta quarta-feira (11), feriado de divisão do MS, a atuação de uma alta pressão atmosférica pode fazer com que a temperatura volte a subir em Aquidauana. Com isso, estão previstas temperaturas mínimas entre 23-28ºC e máximas de até 42ºC.

Já na quinta-feira (12), dia do feriado da Padroeira do Brasil, uma frente oceânica de fraca intensidade pode favorecer uma leve queda nas temperaturas da região. Situação que tende a deixar as temperaturas máximas na casa dos 35ºC.

Por fim, o órgão de monitoramento climático conta que a partir da sexta-feira (13), haverá queda das temperaturas em todo o MS. O Cemtec ressalta a importância do constante monitoramento dos boletins climatológicos, devido à incerteza das previsões que ultrapassam três dias.