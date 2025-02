Festival de Inverno de Bonito será realizado de 20 a 24 de agosto

Câmara Municipal de Bonito / Divulgação

Bonito se prepara para mais uma edição do Festival de Inverno, que acontecerá entre os dias 20 e 24 de agosto de 2025. O evento promete ser ainda mais envolvente, com foco na sustentabilidade, inovação e inclusão, temas discutidos durante uma audiência pública realizada na última segunda-feira, 17.

A reunião, que ocorreu na Câmara Municipal de Bonito, reuniu um grande público e foi um espaço importante para o diálogo sobre o fortalecimento do festival. Durante o encontro, foram discutidas formas de tornar o evento mais integrado com a comunidade local e com os turistas, seguindo os pilares de um desenvolvimento próspero, sustentável, digital e inclusivo.

Os debates abordaram questões como a promoção do turismo sustentável, o uso de novas tecnologias para aprimorar a experiência do público e a criação de novas oportunidades econômicas para os moradores da região.