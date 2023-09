Festival do Greifo foi um sucesso em Porto Murtinho

Festival aconteceu em Porto Murtinho / Assessoria/ Divulgação

A realização da 6ª edição do Festival Gastronômico do Greifo, no último sábado ,9, levou para a Praça de Eventos de Porto Murtinho as delícias e os temperos que podem ser preparados com o aproveitamento do greifo, uma fruta cítrica comum na região de fronteira com o Paraguai. O festival promovido com o apoio da prefeitura local também promoveu entretimento à população, com muita música, e teve lançamento do retorno do Festival Desafio dos Touros, do folclore da região.

O greifo tem até quatro vezes o tamanho de uma grande laranja e pode pesar mais de um quilo. De cor mais amarela ou esverdeada, seu sabor é mais amargo e menos adocicado e ácido que o limão. A polpa suculenta tem constituição semelhante à da tangerina, mas de cor mais escura com nuances de amarelo escuro até roxo. A fruta foi importada da Europa, no início do século XX, e hoje faz parte da culinária murtinhense, porém ainda pouco aproveitada.

Na abertura do festival, o idealizador do festival, produtor de eventos Hudson Marcelo, lançou um projeto de cadastramento das chácaras e casas na cidade que produzem o greifo. Com o apoio do prefeito Nelson Cintra, a iniciativa visa ter um mapeamento do número de pés de árvores e sua produção para melhor aproveitamento comercial e aumento da área plantada, inclusive com introdução de novas sementes e tecnologias.

“É uma excelente oportunidade para gerar renda e emprego na nossa região, o greifo é uma fruta que está sendo usada em vários processamentos industriais de alimentos, como refrigerantes, e até de higiene pessoal”, disse o prefeito murtinhense, adiantando que o município será parceiro na elaboração de um projeto de fomento à produção e capacitação dos produtores. “O greifo incentiva o pequeno comércio e nos proporciona uma grande festa.”

Fruta amplia negócios

Durante o evento, uma praça de alimentação apresentou o múltiplo aproveitamento da fruta, que hoje se perde nos quintais da cidade. Moradores comercializaram vários produtos, como salgados, empanados, churrasco, queijo, bolos, chipa, pastéis e o famoso lambreado (bife à milanesa passado em uma mistura de ovo e leite e empanado em farinha de trigo), com a presença da fruta na massa ou como tempero, creme e molho, além de sucos.

“A gente usa a fruta para enriquecer a nossa comida caseira”, diz a dona de casa Danielle Chaves, 37, que vendeu toda sua produção em menos de duas horas. Outra novidade apresentada foi o molho e a casca crocante do greifo acompanhando a batata chips caseira criada pela veterinária Taiany Diaz, 27. Ela levou o produto no Festival de Inverno de Bonito e foi um sucesso, com perspectivas de fechar negócio com grandes fornecedores.

“A presença do greifo deu um toque especial, algumas pessoas acham um pouco azedo, mas a maioria aprovou a combinação de sabores”, afirma a comerciante, que ainda tem seu produto como um complemento de renda, mas com grandes possibilidades de ampliação dos negócios e bons lucros. Um dos parceiros de Taiany em Bonito será a Casa do João, um dos principais restaurantes do destino. “Estamos apostando no sabor diferenciado do greifo”, disse.

Desafio dos Touros

O prefeito Nelson Cintra aproveitou o evento para fazer o pré-lançamento do Festival do Touro Candil, manifestação cultural da fronteira que retorna em 9 de dezembro com uma extensa programação. A festa foi introduzida na primeira gestão do prefeito, com grande sucesso e participação popular, porém seus sucessores não deram continuidade e o festival deixou de ser promovido. “Vamos resgatar o Festival dos Touros, um projeto sociocultural com o envolvimento dos nossos jovens”, anunciou.

A grande atração do 6º Festival Gastronômico do Greifo foi a dupla Tostão e Guarany, que recebeu o prefeito Nelson Cintra no palco e prestou-lhe uma homenagem ressaltando sua profícua administração na condução de Porto Murtinho para o futuro com a Rota Bioceânica. Com apoio da secretaria municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Local na organização, o festival ainda contou com outros ritmos musicais, como axé e eletrônica. O show de Tostão e Guarany teve o apoio cultural do Governo do Estado.