Festival Internacional de Pesca Esportiva encerra com recorde de público

Margens do Rio Paraguai / (Foto: Divulgação)

A FIPEC (Festival Internacional de Pesca Esportiva) 2023 encerrou com recorde de público, às margens do Rio Paraguai, em Corumbá, no fim de semana. Ao todo, 274 equipes, entre adultos e crianças, participaram do tradicional evento.

Mesmo com o nível do rio abaixo do normal para época do ano, devido ao período de seca no Pantanal, o festival rendeu boas pescas. O prefeito Marcelo Iunes confirmou a data do FIPEC para o ano que vem.

“Foram 107 peixes capturados e soltos, que retornaram ao rio Paraguai. Isso foi importante, mostrou que em Corumbá temos peixe e estamos garantindo a manutenção do nosso estoque pesqueiro. Tenho certeza de que todos que participaram gostaram”, disse.

Próximo festival

“Aprovamos com a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e ACERT para todo o primeiro final de semana de fevereiro, na abertura da temporada de pesca com o pesque e solte. Vai acontecer no primeiro final de semana de fevereiro; na sexta, sábado e domingo”, antecipou Iunes. “Esperamos que ano que vem o rio não esteja tão baixo”, completou.

O secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, destacou que o evento proporcionou o debate em torno da proteção da fauna e flora pantaneiras; além de permitir incremento à economia corumbaense. “O FIPEC não se resumiu apenas ao ato de pescar. Houve a conscientização sobre a importância do pesque e solte, para garantir a manutenção do nosso estoque pesqueiro; e do turismo contemplativo. Também permitiu a geração de renda e emprego para nossa população. Foi um grande sucesso e acredito que o prefeito Marcelo Iunes, juntamente com toda sua equipe, vai se engajar cada vez mais para melhorar este evento a cada ano”.

O FIPEC

O FIPEC 2023 é realização da Prefeitura de Corumbá com apoio da Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo (ACERT), em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Com o apoio da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e apoio cultural da Ala Telecom,Yamaha, K&D, Unipav, Agesa, Gazin, MCR – Mineração, Atacadista Mega, Rede Faleiros Postos e Serviços, 3A Mineração, Mpp (4B), Grupo Janjão, Casa de Carne Dom Aquino, Tentação, Dolce Café, Santo Onofre, E&M Serviços, Oficina Dois Irmãos, Moinho Real, Allex Della, Elinho Júnior, Samyr Qualhada.