Festival Paralímpico acontece em Campo Grande, Corumbá e Dourados

Cerca de 175 crianças e adolescentes participaram em cada uma das cidades em Mato Grosso do Sul / Lucas Castro/Fundesporte

Mais uma edição do Festival Paralímpico ocorreu simultaneamente em Mato Grosso do sul. Desta vez em três cidades: Campo Grande, Corumbá e Dourados. O evento ocorreu de forma simultânea nos municípios, neste sábado, dia 20, das 8 às 12 horas.

Organizado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) por meio do Centro de Referência Paralímpico, o Festival contou com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, via Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

O objetivo é que crianças e adolescentes, na faixa etária de oito a 17 anos, com ou sem deficiência, conheçam e vivenciem modalidades paralímpicas, por meio de atividades demonstrativas e lúdicas. A inscrição foi realizada de forma gratuita.

Em Campo Grande, as crianças puderam contar com modalidades de atletismo, bocha paralímpica, basquetebol em cadeira de rodas e tênis de mesa, no Parque Olímpico Ayrton Senna. Ônibus também ficaram disponíveis a quem se interessar, com saída dos terminais Nova Bahia, General Osório, Moreninhas e Guaicurus.

Em Corumbá foi disponibilizado quatro modalidades aos participantes: atletismo, tênis de mesa, judô e bocha paralímpica, no Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros. Já em Dourados, no Clube Indaiá, atletismo, judô, tênis de mesa e voleibol sentado foram os esportes demonstrados.

Cerca de 175 crianças e adolescentes participaram em cada uma das cidades em Mato Grosso do Sul. A ação é organizada desde 2018, incentivando a prática esportiva por meio da vivência com novas modalidades.