Figura de Aquidauana, morre Lurdes da Silva Ferreira

Velório acontece na Capela da PAX / Arquivo pessoal

Morreu na segunda-feira, 18, Dona Lurdes da Silva Ferreira, aos 89 anos, vítima de complicações respiratórias, no Hospital Pênfigo de Campo Grande. Figura conhecida em Aquidauana, a moradora deixa um legado de carinho e respeito.

Segundo a família, Lurdes dedicou grande parte de sua vida ao serviço religioso como membro do grupo Irmãs de Maria, da igreja Nossa Senhora das Dores. Ela era conhecida por seu trabalho incansável ajudando a fazer pastéis para a igreja e participando ativamente das atividades da comunidade religiosa.

Moradora de Aquidauana por mais de 70 anos, ela testemunhou a transformação do estado do Mato Grosso em Mato Grosso do Sul e acompanhou de perto o crescimento e desenvolvimento de sua querida cidade.

Casada com o construtor de pontes, Antônio Afonso Ferreira, teve cinco filhos: Damasceno Reis, Rodney Ferreira, Dalva Ferreira, Dair Méris e Luís Antônio. Deixa também netos, bisnetos e amigos.

Rodney Júnior, neto da matriarca, lamentou a perda: "Nenhum adeus é fácil, especialmente quando se trata de alguém tão especial como minha avó. Sinto-me grato por todos os momentos preciosos que compartilhamos e sempre a levarei em meu coração."

O velório de Dona Lurdes acontece na Capela da PAX de Aquidauana, onde amigos e familiares têm a oportunidade de prestar suas últimas homenagens. O enterro está marcado para hoje, às 16h, no cemitério municipal de Aquidauana.