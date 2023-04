Filhote de veado é resgatado em Cassilândia

Filhote foi resgatado / Divulgação PMA/MS

Um filhote de veado-mateiro foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental de Cassilândia na noite de quarta-feira, dia 19. O filhotinho foi aparentemente abandonado pela mãe.

Segundo a PMA, o chamado para resgate partiu de um morador da cidade de 32 anos.

Ele afirmava que pegou o animal que estava abandonado da mãe próximo à ponte da divisa de MS e Goiás, sem alimentação.

Os policiais foram até a residência do solicitante e recolheram o animal, alimentaram-no, hidrataram-no e o encaminharam ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAES) parceiro do Ibama, localizado na cidade vizinha de Aporé (GO), na divisa de Estado