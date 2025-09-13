MS tem show de Michel Teló, Zé Neto e Cristiano e Grupo Menos é Mais

Há vários eventos previstos para o Estado; confira a agenda
O fim de semana em Mato Grosso do Sul será marcado pela diversidade cultural e pela celebração das tradições. Em Campo Grande, a XXII Parada da Cidadania LGBT toma conta da Praça do Rádio e das ruas do Centro com programação especial que inclui apresentações musicais, performances e o esperado show de Wanessa Camargo no sábado (13). A agenda ainda traz espetáculos como o “Mixicirquinho”.
No interior, as festas populares também são destaque. Em Guia Lopes da Laguna, a Festa do Mel chega à quarta edição reunindo gastronomia, diversão e apresentações musicais como João Gustavo & Murilo.
Já em Ponta Porã, a 48ª Exporã promete lotar o Parque de Exposições Alcindo Pereira com shows da dupla Júlia & Rafaela, além das competições de rodeio.
Sábado (13)
Show da Diversidade com Wanessa Camargo - Após a Parada da Cidadania e do Orgulho LGBTQIAPN+, a Praça do Rádio Clube recebe atrações regionais, DJs, performances e o show de Wanessa Camargo, previsto para 20h.
Horário: A partir das 13h
Local: Praça do Rádio Clube
Entrada: Gratuita
Espetáculo “Mixicirquinho” - Parte da programação do Palco Giratório, o grupo Fulano di Tal apresenta a Palhaça Mixirica em um espetáculo para toda a família.
Horário: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200
Entrada: Gratuita
Exposição “Entre o Urbano e o Íntimo” - A artista plástica e grafiteira Grolli exibe telas e grafitagens produzidas desde os anos 1990, com traços críticos e bem-humorados.
Horário: 9h às 12h
Local: Casa de Cultura – Av. Afonso Pena, 2270
Entrada: Gratuita
Oficina de artesanato no Norte Sul - Neste sábado, acontece a oficina gratuita de artesanato em costura criativa no Shopping Norte Sul Plaza.
Horário: 14h às 16h
Local: Shopping Norte Sul Plaza
Entrada: gratuita, com inscrição pelo Clube+ (programa de relacionamento do shopping, via app)
Bazar Old Art - A brechóleira decidiu renovar o espaço e está liquidando o estoque, com araras cheias de estilos variados e preços acessíveis.
Local: Rua José Carlos Silveira Nantes, 350
Horário: 8h às 17h
Entrada: gratuita
Vem Garimpar no Seu Bairro - Ação do Coletivo de Brechós que movimenta a região do Coophavila II, unindo moda, sustentabilidade e criatividade com a participação de 30 brechós locais.
Local: Av. Marinha, 725
Horário: 8h às 15h
Entrada: gratuita
Vexame Pride - O Vexame Bar celebra o orgulho e a diversidade com set do DJ BADVI, de São Paulo, e abertura do anfitrião Veludo.
Horário: A partir das 21h
Local: Vexame Bar – R. Calógeras, 3100
Entrada: Gratuita
Sunset Amanut - Edição especial sunset da festa Amanut com DJs Raphis, Karol Alonso, Bruno Lino e C4KE.
Horário: 15h
Local: CapivaS Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079
Entrada: A partir de R$ 10 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/sunset-amanut-capivas/3108233
Show Zé Neto & Cristiano + Menos é Mais - A dupla sertaneja se apresenta ao lado de Vitor & Cadu, do grupo Menos é Mais e de DJ no Bosque dos Ipês.
Horário: A partir das 16h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: A partir de R$ 150 pelo link https://ingressos.santoshow.com.br/eventos/ze-neto-cristiano-menos-e-mais-9671.html
NON Pride - A NON realiza edição especial com a DJ Fran Albuquerque, de São Paulo, além de duas pistas com DJs locais.
Horário: 23h
Local: NON Stop Club – R. Pimenta Bueno, 127
Entrada: A partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/fran-albuquerque-in-pride/3087054
Boombástico – Hip Hop Party - De volta em novo espaço, a festa traz os DJs Chico, Magão e Julio Prodigy em formato carrossel.
Horário: 23h
Local: Quokka Bar-Becue – R. Antônio Maria Coelho, 3640
Entrada: A partir de R$ 25 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/boombastico-hip-hop-party/3078735
CAOS na Lup – Tarde de samba no Lupland Biergarten com DJ Samambaia e o grupo Sambacaos.
Horário: A partir das 12h
Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285
Entrada: A partir de R$ 35 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/caos-na-lup-dj-samambaia-sambacaos/3100142
Pearl Jam Symphonic - Black Circle - Show especial em homenagem ao Pearl Jam, reunindo banda e orquestra em um espetáculo sinfônico. O projeto conta com o reconhecimento e apoio do vocalista Eddie Vedder.
Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo - Av. Waldir dos Santos Pereira - Parque dos Poderes
Horário: 21h
Entrada: a partir de R$ 98 pelo link https://pedrosilvapromocoes.com.br/comprar-ingresso/pearl-jam-symphonic-by-black-circle-10079
Bailão CLC - O tradicional Bailão CLC terá apresentações do Grupo Laço Aberto e do Grupo Vozeirão para garantir a animação da noite.
Local: Clube do Laço CLC, MS-010, saída para Rochedinho
Horário: 18h
Entrada: gratuita
Big Field - Festa de música eletrônica que promete agitar até o amanhecer, com DJ Kashu, Vertin e outros artistas.
Local: Rua Doutor Zerbini, 53
Horário: 21h às 7h
Entrada: R$ 30, na portaria
Creedence 4ever - Com figurinos, instrumentos e performance fiel, a banda cover revive os clássicos do Creedence no palco do Blues Bar.
Local: Blues Bar
Horário: 20h
Entrada: R$ 35 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/creedence-4ever/3090936
Ponta Porã
48ª Exporã - Júlia e Rafaela, trazendo representatividade feminina para o sertanejo, se apresentam junto ao rodeio.
Horário: a partir das 19h (show às 22h)
Local: Parque de Exposições Alcindo Pereira - R. Cel. Ponce, 1-63, Jardim das Exposições
Entrada: gratuita
Guia Lopes da Laguna
Festa do Mel - João Gustavo e Murilo é a dupla responsável por agitar o segundo dia da Festa do Mel.
Horário: a partir das 19h
Local: Praça Central
Entrada: gratuita
Miranda
II Encontro de Bandas e Fanfarras Indígenas de MS – A Aldeia Cachoeirinha reúne bandas e fanfarras indígenas de várias regiões do estado, com destaque para a Orquestra Indígena Teko Arandú, que completa 12 anos.
Horário: 10h30
Local: Ginásio de Esportes da Aldeia Cachoeirinha
Entrada: Gratuita
Domingo (7)
Feira da Praça Bolívia - Evento tradicional que acontece todo segundo domingo do mês no bairro Santa Fé. Nesta edição, a feira antecipa as celebrações da Primavera.
Local: Praça da Bolívia – Santa Fé
Horário: 9h às 14h
Entrada: gratuita
Feira de Economia Criativa Afrocentrada - Valorizando a produção de empreendedores negros, a feira reúne moda, artesanato e gastronomia. A programação musical terá samba com Pegada de Macaco, Pagode do Tadeu e Lulu Mello, além de baile de charme e set do DJ Manga.
Local: Plataforma Cultural – Esplanada Ferroviária
Horário: 15h
Entrada: gratuita
Churrasco da Semana Farroupilha - Em comemoração aos 35 anos do CTG Tropeiros da Querência, o almoço contará com churrasco cantante e apresentação do grupo Laço de Ouro.
Local: CTG Tropeiros da Querência – Rua Miguel Sutil, 445, Vilas Boas
Horário: 11h15 às 13h30
Entrada: R$ 65, com vendas pelo WhatsApp (67) 99866-8817
Tardezinha do Grupo Ginga Brasil - Pagode e animação em uma tarde com três shows nacionais, incluindo Márcio Vavá e Carica Sensação.
Local: Av. Três Barras, 1145 – Villas Boas
Horário: 15h
Entrada: informações e ingressos pelo contato (67) 99934-5224
Trio Vibrações - Samba para fechar o fim de semana com boa música no Bar da Prosa.
Local: Bar da Prosa
Horário: a partir das 16h30
Entrada: gratuita
Michel Teló - O cantor se apresenta em Campo Grande durante a inauguração da primeira piscina de ondas de Mato Grosso do Sul, encerrando a programação especial do evento.
Local: Eco Park Campo Grande – BR-262, 3050 – KM 320
Horário: 17h
Entrada: a partir de R$ 100 pelo link https://ingressos.ecoparkcampogrande.com.br/?fbclid=PAZnRzaAMtIjxleHRuA2FlbQIxMQABp3VTzr4D5ebSGEIDCr4eE8pvbRHUw-tCJ6Pscjp4VL9B6UcJ18iVX0Ws9OQR_aem_7Y6Kjn-4rVSXV4LPnGvTqA
Pride Ball – Orgulho & Resistência - As casas House of s’Kill e Casa Sherman promovem um ballroom que celebra resistência, glamour e liberdade. Além das competições de vogue, make e runway, a noite contará com DJ set de Baiflu 007 e presença da mother Aurora Abloh (SP).
Local: Ponto Bar – R. Dr. Temístocles, 103
Horário: 19h
Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/pride-ball-orgulho-e-resistencia/3053669
Bruna Louise em “O Que Passa na Cabeça Dela” - A comediante transforma relacionamentos, situações cotidianas e empoderamento feminino em stand-up, com sessão extra em Campo Grande.
Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225
Horário: 22h
Entrada: a partir de R$ 40 pelo link https://realizashows.com.br/eventos/bruna-louise-novo-show-campo-grande-ms-8327.html
Ponta Porã
48ª Exporã - João Gustavo e Murilo fecham a programação musical, também integrando a final do rodeio.
Horário: a partir das 19h (show às 22h)
Local: Parque de Exposições Alcindo Pereira - R. Cel. Ponce, 1-63, Jardim das Exposições
Entrada: gratuita
