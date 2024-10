Final de semana tem previsão de chuva em Mato Grosso do Sul

O Pantaneiro

Depois de dias intensos de muito calor, a previsão neste final de semana é de chuva em diferentes regiões do Estado. Não estão descartadas tempestades, acompanhadas de raios, rajadas de vento e até mesmo queda de granizo. Este cenário deve ocorrer principalmente nesta sexta-feira (18) e sábado (19).

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as temperaturas devem cair neste final de semana devido a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado ao transporte de calor e umidade.

Este tempo instável conta um avanço de uma frente fria, que favorece aumento de nebulosidade. Podem ocorrer chuvas intensas, com mais de 40 mm em 24 horas.

Em Aquidauana, o sábado deve ter mínima de 22°C e máxima de 29°C.